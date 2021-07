Nowy trend na TikToku. Lekarz ostrzega: Nie róbcie tego

Na TikToku nowym hitem są nagrania, które polegają na oczyszczaniu zatok przez włożenie ząbku czosnku do nosa. Poradę sprawdziła jedna z internautek, która włożyła czosnek do każdego z nozdrzy na 10-15 minut, a potem go usunęła. Potem z nosa zaczęła lecieć jej wydzielina. Kobieta była zaskoczona rezultatami. Zapewniła, że jej zatoki zostały oczyszczone i nie było negatywnych skutków zdarzenia. Jej film obejrzało już ponad 4,5 milion osób.

Postanowili to powtórzyć to inni tiktokerzy. U jednej osoby czosnek spowodował nieprzyjemne uczucie pieczenia. Kolejna narzekała, że „nie może oddychać”. Według internautów czosnek ma mieć właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

TikTok. Lekarz ostrzega przed wkładaniem czosnku do nosa

W rozmowie z portalem shape.com lekarze ostrzegają, że wkładanie czosnku do nosa może mieć nieprzyjemne konsekwencje m.in. doprowadzić do zapalenia skóry. Skóra może swędzieć, może pojawić się również wysypka. Osoby, które twierdzą, że metoda działa, mogą doświadczyć „fałszywego poczucia ulgi”. Wszystko z powodu reakcji organizmu na silnie pachnący czosnek.

Medyk sugeruje skorzystanie ze spray’u sterydowego do nosa, który jest dostępny bez recepty lub zastosowanie doustnych leków przeciwhistaminowych. Inny lekarz zwraca uwagę, że ząbek czosnku może utknąć w nosie i zacząć gnić, a nawet wywołać infekcję zatok. Większe problemy wywołuje zwłaszcza posiekany czosnek.

To kolejne porady z wykorzystaniem czosnku, które mają doprowadzić do rozwiązania problemów z zatkanym nosem. Jedne z nich radzą np. zanurzenie czosnku w gorącej wodzie, a następnie wdychanie oparów.

