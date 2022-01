Tłumaczymy memy. Ludzie którzy nie wiedzą vs ludzie, którzy wiedzą (straumatyzowany Iniemamocny)

Straumatyzowany Iniemamocny to oczywiście w oryginale „traumatized Mr. Incredible”. Tego mema możemy też rozpoznać jako „nieświadomi vs ci, którzy posiedli wiedzę”, ponieważ często używa się go z podpisem „People Who Don't Know / People Who Know”. Opisywany tutaj żart w pierwotnej formie składa się z dwóch obrazków: spokojnego wyrazu twarzy bohatera kreskówki „Iniemamocni” obok tego samego wizerunku, wyrażającego pewien ból emocjonalny.