Najpiękniejsi w castingu na Warsaw Fashion Week

W Domu Kultury „Kadr” 12 sierpnia odbył się jeden z najważniejszych castingów w polskiej branży mody. Spośród setek kandydatek i kandydatów wyłonionych zostanie 40 modelek i 10 modeli, którzy wejdą w skład prestiżowej obsady pokazów Warsaw Fashion Week SS’26.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele renomowanych agencji modelingowych oraz czołowe modelki i modele z całej Polski. Uczestnicy byli oceniani pod kątem prezencji, charyzmy oraz umiejętności poruszania się po wybiegu.

Wybrane osoby zaprezentują się w dniach 4–6 września 2025 r. podczas pokazów mody w dwóch wyjątkowych lokalizacjach – Browary Warszawskie i The Tides – obok najlepszych projektantów, artystów oraz przedstawicieli świata mody z kraju i zagranicy.

Warsaw Fashion Week SS’26 to jedno z największych wydarzeń modowych w Polsce, które przyciąga media, influencerów i publiczność spragnioną modowych emocji na najwyższym poziomie.