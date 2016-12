Najbogatszy człowiek świata poleca 5 najlepszych książek 2016 r. O jednej z nich pisał "Wprost"

Wśród polecanych przez Gatesa tytułów pojawiło się dzieło kultowego Davida Fostera Wallace'a "String Theory". Ten nieżyjący od 8 lat autor określany jest między innymi przez "Los Angeles Times'a" jednym z najbardziej wpływowych i innowacyjnych pisarzy ostatniego 20-lecia. Gates żartuje, że warto czytać inteligentne eseje Wallace'a choćby po to, by wyglądać na inteligentnego w pociągu czy samolocie. Nieświadomi współpasażerowie będą przekonani, że książka dotyczy fizyki i teorii strun, podczas gdy w rzeczywistości rzecz dotyczy np. tenisa.

Drugą z polecanych przez miliardera książek jest wydana w Polsce pod tytułem "Sztuka zwycięstwa. Wspomnienia twórcy Nike". "Shoe Dog" Phila Knighta opisuje historię założycieli firmy Nike. Autor i jednocześnie jeden ze współzałożycieli wartego dziś 83 mld dolarów giganta wspomina, jak za pożyczone od ojca 50 dolarów zakładał swoją firmę. Więcej o tej historii w najnowszym wydaniu tygodnika "Wprost".

Trzecim tytułem z listy Gatesa jest "The Myth of the Strong Leader" Archiego Browna. Multimilioner docenia, że politolog Brown nie skupia się na chronologii i prostej historii zdobywania władzy przez polityków, ale zwraca uwagę na czynniki takie jak ego, motywacje i zachowania odpowiedzialne za postęp oraz równoczesne cierpienie na świecie.

Kolejną pozycją jest "The Gene: An Intimate History" Siddharthy Mukherjee. Książka napisana przez onkologa przybliża możliwości ingerowania w ludzki genom oraz porusza nieodłączne w takich przypadkach kwestie etyki.

Ostatnią książką, którą Bill Gates uznał za jedną z 5 najlepszych w 2016 roku jest "The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future" autorstwa Gretchen Bakke. Ta antropolog kultury skupia się na znaczeniu elektryczności w życiu każdego człowieka. Gates przekonuje, że ta książka jest w stanie przekonać do konieczności modernizacji sieci elektrycznych i stworzenia przyszłej cywilizacji w oparciu o "czystą" energię odnawialną.