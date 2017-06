„Chyba będę musiał się teraz zabić”. Trump zablokował Stephena Kinga na Twitterze, J.K. Rowling oferuje swoją pomoc

Autor horrorów, które przeszły do klasyki gatunku, jest jednym z najbardziej konsekwentnych ale i kreatywnych krytyków Donalda Trumpa. „Nic mnie tak nie przeraża jak prezydentura Trumpa” – mówił w wywiadzie przez listopadowymi wyborami w rozmowie z Ronem Charles z „Washington Post” podczas wywiadu transmitowanego na żywo za pośrednictwem Facebooka. „Jestem przerażony tym, że może zostać prezydentem” – zaznaczał.

Donald Trump wygrał wybory, a Stephen King kontynuował swoje wpisy obrażające nową głowę państwa. Głównie były to odpowiedzi na zabawne wpadki językowe Trumpa, jak słynne „covfefe”, które rozpaliło głowę niejednego z internautów.

Punktem kulminacyjnym twitterowego sporu mogły być jedne z najnowszych wpisów amerykańskiego pisarza, w których wypowiadał się nieprzychylnie o gabinecie prezydenta USA i jego córce Ivance Trump.

„Jeśli Ivanka Trump wychowywałaby się na farmie, jak niektórzy z nas, to wiedziałaby, że jej ojciec zbiera plony dokładnie tego, co zasiał” – pisał w poniedziałek King.

„Gabinet Trumpa oferuje podyplomowe kursy całowania w tyłek” – dodał we wtorek.

Kilka godzin po dodaniu ostatniego wpisu, Stephen King poinformował, że Trump zablokował go na Twitterze. „Chyba będę musiał się teraz zabić” – dodał. „Czy inni z was też otrzymali informację, że zostali zablokowani przez Trumpa, czy to jakieś oszustwo” – pytał w kolejnym wpisie.

Nie trwało to jednak długo, zanim inna znana pisarka i ostra krytyk Trumpa przyszła Kingowi z pomocą. J.K. Rowling w odpowiedzi na jeden z jego tweetów zapewniła, że „wciąż ma dostęp do konta Trumpa” i będzie przesyłać pisarzowi wszystkie jego wpisy.

Stephen King to amerykański pisarz, głównie autor literatury grozy. Jego książki rozeszły się w nakładzie przekraczającym 350 milionów egzemplarzy, co czyni go jednym z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie. Jest autorem horrorów, które przeszły do klasyki gatunku, jak np. „Lśnienie”, „Smętarz dla zwierzaków”, „Miasteczko Salem”, „Podpalaczka”. Nie ogranicza się jednak do jednego gatunku, czego przykładem są: „Cztery pory roku”, „Zielona mila”, „Oczy smoka” oraz 8-tomowy cykl powieści fantastycznych „Mroczna Wieża”.

Jest wielokrotnym zdobywcą Nagród Brama Stokera i British Fantasy Award. W 2003 został odznaczony prestiżowym Medalem za Wybitny Wkład w Literaturę Amerykańską. Zanim odniósł sukces jako pisarz pracował jako nauczyciel języka angielskiego w szkole.