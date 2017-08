Masz egzemplarz „Harry'ego Pottera” z błędem? Jest wart majątek

Trudno w to uwierzyć, ale 26 czerwca minęło dokładnie 20 lat od premiery pierwszej części książki J. K. Rowling o przygodach małego czarodzieja. Powieść „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” szybko podbiła serca czytelników na całym świecie. Książka autorstwa J.K. Rowling jeszcze kilka lat po premierze znajdowała się w czołówce najchętniej kupowanych książek w bardzo wielu krajach. Już rok później do sprzedaży trafiła druga część przygód małego czarodzieja zatytułowana „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. Do Polski książki J.K. Rowling trafiły dopiero trzy lata po premierze w Wielkiej Brytanii.

Seria przygód o małym czarodzieju rozpaliła również serca fanów na całym świecie. Kolekcjonerzy są gotowi zapłacić nawet 90 tysięcy złotych za szczególny egzemplarz książki, w której znajduje się błąd. Do sprzedaży trafiło jedynie 500 sztuk wyjątkowych egzemplarzy. O jaki konkretnie błąd chodzi? Otóż na 53 stronie pierwszej części serii zatytułowanej Harry Potter i kamień filozoficzny w spisie przedmiotów, które powinien posiadać każdy młody czarodziej, dwa razy umieszczono różdżkę.

Szacuje się, że J.K.Rowling jest nadal jedną z najlepiej zarabiających autorek na świecie. Dotychczas w ramach promocji marki Harry Potter zarobiła blisko 600 milionów funtów, a więc około 3 miliardów złotych. W rankingu magazynu Forbes dotyczącym najbogatszych celebrytów, autorka serii powieści o Harrym Potterze zajęła trzecie miejsce.