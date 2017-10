Hitler szczytował w kinie na scenach przemocy? Wspomnienia świadka w skandalizującej książce

Nowa książka nosi tytuł „Hitler 1 und Hitler 2. Das sexuelle Niemandsland”. Po polsku podtytuł oznacza „seksualna ziemia niczyja” i razem z treścią książki przekonuje nas, że jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości miał wyjątkowo oryginalne preferencje w tej kwestii. Autor poczytnych w Niemczech książek psychologicznych Volker Elis Pilgrim opisał Adolfa Hitlera jako osobę niezdolną do typowych podniet. W swoim dziele cytuje samego Fuehrera, który miał powiedzieć kiedyś, że „przezwyciężył potrzebę fizycznego posiadania kobiety”. Przypomniał, że wielu świadków nie dostrzegało żadnej więzi między Hitlerem i Ewą Braun. Hitler miał także podkreślać, iż jego „prawdziwą małżonką” była III Rzesza.

Hitlerów dwóch

W pierwszej części 4-tomowego dzieła Pilgrim pisze, że Hitlerów było dwóch. Pierwszy – niepozorny i nieszkodliwy, istniał tylko do 1918 roku. Po tym jak Hitler odniósł rany po ataku gazowym na froncie zachodnim, wojskowi psychiatrzy mieli „przypadkowo podpalić lont ukrytego w nim potencjału seryjnego mordercy”. Zdaniem autora książki, to w tamtym okresie narodził się „drugi Hitler”. O tym, co dokładnie wojskowi medycy robili z rannym, pisarz zamierza napisać w drugim tomie.

„Coś w rodzaju orgazmu”

W pierwszej części Pilgrim przytacza relacje osób, które zetknęły się z wodzem nazistowskich Niemiec osobiście. Uwagę przykuwa zwłaszcza opowieść aktorki z tamtej epoki. Marianne Hoppe podczas jednego z wieczorów spędzanych w Berlinie miała oglądać wspólnie z Fuehrerem film o austriackim powstaniu wymierzonym przeciwko Napoleonowi. Seans odbywał się w sali kinowej Kancelarii Rzeszy. Jak pisała we wspomnieniach aktorka, Hitler miał „coś w rodzaju orgazmu” podczas sceny ukazującej śmierć Francuzów w lawinie wywołanej przez austriackich powstańców.

Największy seryjny morderca w historii

Jak podkreśla Pilgrim, to właśnie powiązanie pomiędzy brutalnością i seksualnością u Hitlera skłoniło go do powzięcia podejrzenia co do jego „potrzeby zabijania”, charakterystycznej dla seryjnych morderców. W swojej książce nazywa Fuehrera „największym spośród wszystkich seryjnych morderców”. „Ich specjalnością jest powolne, wymyślne, maksymalnie okrutne odbieranie życia. To właśnie czynił Hitler przy udziale swoich pomocników” – pisze Pilgrim. Formułuje też wniosek, że to właśnie seksualność Hitlera doprowadziła do największej zagłady, jaką widziała ludzkość.