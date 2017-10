Brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia laureatem literackiego Nobla

63-latek w całym swoim życiu napisał 7 powieści. Jego najbardziej znaną książka to „Okruchy dnia”, nagrodzona w 1989 roku prestiżową Nagrodą Bookera. W Polsce to samo dzieło przetłumaczone zostało także jako „U schyłku dnia”. Nominowana do Bookera była także powieść „Nie opuszczaj mnie” z 2005 roku, a „Malarz świata ułudy” z 1986 roku otrzymał cenne brytyjskie wyróżnienie Whitbread Award.

Szwedzka Akademia przyznająca literacką Nagrodę Nobla podkreślała, że Ichiguro swoim emocjonalnym pisarstwem „obnaża otchłań skrywającą się pod naszym iluzorycznym poczuciem połączenia ze światem”. Brytyjczyk został wybrany spośród 198 autorów, zaakceptowanych przez Akademię. W krótkim przemówieniu uzasadniającym wybór, sekretarz nagrody prof. Sara Danius nazywała Ichiguro Kazuo Ishiguro twórcą osobnym, który nie ogląda się na innych i tworzy swój własny styl i własny świat. Jego twórczość określiła jako połączenie Jane Austen z Franzem Kafką i odrobiną Marcela Prousta.