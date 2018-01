Zakaz publikacji książki Nowaka-Jeziorańskiego. Powodem „ekstremistyczne treści”

Jak podaje Radio Swoboda, 16 stycznia odrzucono apelację złożoną od wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Moskwie. Orzekł on wtedy, że dzieło Nowaka-Jeziorańskiego zawiera treści „ekstremistyczne” i jego sprzedaż została zakazana w Rosji. W 2016 roku został skonfiskowany w drukarni cały nakład książki polskiego publicysty, ale publikację zamieszczono na stronie internetowej wydawnictwa „Cogito”. Wtorkowa decyzja sądu oznacza ostateczne wejście w życie zakazu rozpowszechniania dzieła, nawet w wersji elektronicznej.

W sprawę zaangażowane jest wspomniane wydawnictwo, przedstawicielstwo dyplomatyczne Polski w Rosji oraz Instyt Polski w Petersburgu. „Cogito” jest w sądzie reprezentowane przez prawników z organizacji Komanda-29, która zajmuje się obroną praw człowieka. Zdaniem Iwana Pawłowa, jej szefa, decyzja sądu może mieć przesłanki polityczne, ponieważ w decyzji sądu nie zostało wskazane, który konkretnie fragment „Rozmyślań wschodnich” uzasadnia wyrok. – Takiego fragmentu nam nie przytoczono, ale zbiór został zakazany, to świadczy o tym, że jest pewne zamówienie państwowe dotyczące stosunków z Polską – ocenił Pawłow.

Dyrektorka wydawnictwa Tatian Kosinowa zapowiedziała, że będzie składać kolejne apelacje od wyroku moskiewskiego sądu. Dalsze kroki mają objąć odwołania do prezydium sądu w Sankt-Petersburgu oraz Sądu Najwyższego.

„Rozmyślania wschodnie” to zbiór esejów Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz wywiady z nim z lat 1991-2003. W Rosji publikację przygotowano we współpracy z Instytutem Polskim w Petersburgu. Oficjalna prezentacja książki miała odbyć się w lutym 2016 roku. Po wyroku sądu konfiskacie nakładu ambasada RP w Moskwie skierowała protest do MSZ Rosji.

Jan Nowak-Jeziorański, właściwie Zdzisław Antoni Jeziorański, był polskim politykiem, publicystą oraz działaczem społecznym. W czasach II wojny światowej pracował dla Rządu RP w Londynie na uchodźstwie. W latach 1951-1976 kierował Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Powrócił do Polski z emigracji dopiero w 2002 roku, zmarł trzy lata później.