Zmarł jeden z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy. Philip Roth miał 85 lat

Andrew Wylie, agent Philipa Rotha, przekazał, że autor zmarł w szpitalu nowojorskim z powodu niewydolności serca.

Philip Roth to amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia, który od lat wymieniany jest wśród kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1955, po ukończeniu Uniwersytetu Bucknella, wstąpił do United States Army, w której służył dwa lata. W 1959 opublikował swą pierwszą powieść "Goodbye, Columbus", za którą otrzymał prestiżową National Book Award. Światową sławę przyniosła mu jednak skandalizująca powieść "Kompleks Portnoya".

Jego najbardziej znane oprócz wymienionych wyżej powieści to: "Operacja Shylock", "Teatr Sabata", "Amerykańska sielanka". Bohaterem wielu jego powieści jest Natan Zuckerman – literackie alter ego pisarza.

Roth otrzymał dwukrotnie National Book Critics Circle Award, trzykrotnie nagrodę PEN/Faulkner. W 2006 otrzymał za całokształt twórczości PEN/Nabokov Award, a w maju 2011 Międzynarodową Nagrodę Bookera.