Szukacie pomysłu na prezent? Bill Gates poleca pięć książek, które urzekły go w tym roku

"The Headspace Guide to Meditation & Mindfulness"

Andy Puddicombe pisze o medytacji, ale według Gatesa robi to w taki sposób, że będzie zrozumiały dla każdego. Do książki dołączona jest płyta z poradami od autora. Bill i Melinda Gates byli tak zadowoleni z lektury tej książki, że zaprosili autora do siebie, by pomedytować wspólnie.



"Educated: A Memoir"

Tara Westover wychowała się w domu, w którym oboje rodzie to fani surwiwalizmu - swoistej filozofii życiowej, czy po prostu sztuki przetrwania. Dziewczyna była izolowana od świata przez pierwszych kilkanaście lat swojego życia. Do szkoły poszła dopiero w wieku 17 lat. Dzięki domowym naukom nie odstawała jednak od rówieśników, a nawet uzyskała stopień doktora na prestiżowym Uniwersytecie w Cambridge.



"21 lekcji na XXI wiek"

Historyk Yuval Noah Harari pisze o problemach, które wywołują największy strach w 2018 roku. Podpowiada nam, czym warto się przejmować i jak robić to w konstruktywny sposób. - Chodzi o to, którymi rzeczami się martwić i jak bardzo - mówi Gates. - Harari porządkuje kluczową globalną dyskusję o podejściu do XXI-wiecznych problemów. Co najlepsze, książka dostępna jest także w języku polskim.



"Army of None"

Paul Scharre to były żołnierz amerykańskiej armii. W swojej książce opisuje możliwości broni autonomicznej i sztucznej inteligencji. - Nie jest to może temat świąteczny, ale prowokuje do myślenia - zwrócił uwagę Gates. - To skomplikowany temat, ale Scharre oferuje czytelne wyjaśnienia i prezentuje zarówno wady, jak i zalety wojen prowadzonych przez maszyny.



"Bad Blood"

John Carreyrou opisał historię upadku startupu Theranos, wycenianego na 10 miliardów dolarów. Firma twierdziła, że badając krew pacjentów potrafi wykryć wszystkie ich choroby, co oczywiście było kłamstwem. - Ta historia jest jeszcze bardziej zwariowana niż się spodziewałem - stwierdza Bill Gates. Czytaj także:

