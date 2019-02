Jego „Kobieta w oknie” stała się bestsellerem. Teraz wyszły na jaw kłamstwa pisarza

Pisarzowi przyjrzał się bliżej dziennikarz „New Yorkera” , który oskarżył pisarza o szereg kłamstw na temat życia prywatnego. Mallory miał wielokrotnie posługiwać się fałszywymi twierdzeniami o zdiagnozowaniu u niego raka mózgu. Miało mu to ułatwić m.in. dostanie się na studia. Podobne kłamstwa powtarzał w trakcie pracy w wydawnictwach w Londynie i Nowym Jorku. Twierdził do tego, że na raka zmarła jego matka i brat, co było sprzeczne z faktami.

Po tym, jak temat zyskał rozgłos, sam literat przyznał, że udawał, że ma raka mózgu. Jak twierdził - był to jego sposób na radzenia sobie z chorobą dwubiegunową. W liście wysłanym do redakcji Mallory przekonywał, że „nigdy nie było jego celem wykorzystywanie dobrej woli innych” .