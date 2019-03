Autor pasty o „fanatyku wędkarstwa” napisał książkę. Fragment udostępnił w sieci

Historia o ojcu, który do szaleństwa pasjonuje się wędkarstwem, była prawdziwym hitem polskiego internetu. Jej popularność przyczyniła się nawet do ekranizacji opowieści, w której udział wzięli m.in. Piotr Cyrwus i Marian Dziędziel. Gotowe dzieło było jedną z głośniejszych premier wchodzącej wówczas do Polski platformy Showmax.

„Fanatyk” nie był oczywiście jedyną pastą (w uproszczeniu – internetową historyjką) Malcolma XD. Od tamtego czasu uraczył on nas wieloma podobnymi popisami literackimi. W końcu uznał jednak, że czas na obszerniejszy i może odrobinę poważniejszy (a także dochodowy) projekt pod tytułem „Emigracja”.

Jak czytamy na profilu wydawnictwa W.A.B., „za Malcolmem matura, przed nim – studia, tym razem we właściwej stolicy, a na studia trzeba zarobić. Na miejscu możliwości jego zarobkowania się wyczerpały – jako ulotkarz wręczył każdemu każdą możliwą ulotkę. Razem z wiernym druhem Stomilem postanawia więc wyruszyć na podbój Wysp. I wtedy dopiero się zaczyna”.

Książka Malcolma XD nosić będzie tytuł „Emigracje” i – jak nietrudno domyślić się po okładce – będzie opowiadać o jego życiu w Wielkiej Brytanii. „Do tej pory w pastach nigdy nie opowiadałem o moim pobycie w UK, bo zawsze czułem, że jest to historia na tyle gruba, że trzeba z tego zrobić jedną, solidną opowieść. Z tego też względu książka nie będzie zbiorem losowych, niepowiązanych ze sobą past – o co niektórzy pytali” – wyjaśniał na swoim profilu na Facebooku. Poinformował też, że premiery możemy spodziewać się już 15 maja.