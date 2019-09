Żona Billa Gatesa poleca 11 książek na jesień. Co czyta Melinda?

„The Gifts Of Imperfection: Let Go Of Who You Think You’re Supposed To Be And Embrace Who You Are”

Po raz kolejny Dr Brené Brown. Tym razem pokazuje, że odwaga, współczucie i więzi międzyludzkie to prezenty niedoskonałości.



„Born a Crime”

Trevor Noah to komik i postać telewizyjna. Opowiada o swoim dorastaniu jako dziecko rodziców dwóch różnych ras w podzielonym przez apartheid społeczeństwie RPA, gdzie samo jego istnienie już jest wbrew prawu.



„Awakening Joy: 10 Steps To Happiness”

James Baraz i Shoshana Alexander podsuwają czytelnikom sprawdzone metody pomagające koncentrować się na tym, co przynosi nam radość w życiu. Autorzy często odwołują się do filozofi buddyjskiej, ale ich nauki są uniwersalne, pomagają zmniejszyć liczbę rozpraszaczy w naszym życiu, przestać myśleć o stresujących informacjach ze świata, a skupić bardziej na tym, co daje nam radość i wzbogaca.



„Cry, the Beloved Country”

Alan Paton swoją powieść umieścił w 1948 roku, w RPA, w czasach apartheidu. Przedstawia głęboko podzielone społeczeństwo i opowiada historię czarnej ludności żyjącej pod prawami białego człowieka.



„Bel Canto”

Ann Patchett łączy wątki muzyki, miłości, więziennictwa i sprawiedliwości społecznej w "przykuwającym romansie".



„When Breath Becomes Air”

Paul Kalanithi, który po 10 latach nauki miał wreszcie zostać neurochirurgiem, odkrył u siebie śmiertelną chorobę. Postanowił opisać swoją drogę od lekarza do pacjenta. Nie zdążył ukończyć tej opowieści. W Polsce jego książkę wydano pod tytułem „Jeszcze jeden oddech”.



„However Long the Night: Molly Melching’s Journey To Help Millions of African Women And Girls Triumph”

Aimee Molloy opowiada historię Melching - studentki, która przyjechała do USA na wymianę z Senegalu. Zainspirowała ona autorkę do zainteresowania się problemami kobiet i dzieci z regionu zachodniej Afryki.



„The Book of Awakening”

Mark Nepo zapewnia lekturę na każdy dzień roku. Tę książkę klub książkowy Oprah Winfrey wybrał na tytuł roku. Według jej recenzji, jest to "roczny zapas inspiracji".



„Sapiens: A Brief History Of Humankind”

Yuval Noah Harari opisuje historię ludzkości, skupiając się na historii i ewolucji, oferując nowe perspektywy i analizując to, w jaki sposób ludzie stali się gatunkiem, którym są obecnie.



„Daring Greatly: How The Courage To Be Vulnerable Transforms The Way We Live, Love, Parent And Lead”

Dr Brené Brown przekonuje, dlaczego warto zmierzyć się z życiem i dokonywać odważnych wyborów. Zapewnia, że nie ma nic gorszego, niż wieczne unikanie ryzyka i późniejsze zastanawianie się: co by było gdyby.



„Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About The World—And Why Things Are Better Than You Think”

Hans Rosling, Ola Rosling i Anna Rosling Rönnlund walczą z pesymizmem i podkreślają, że świat jest obecnie znacznie lepszym miejscem, niż jeszcze dwa pokolenia temu. Swoją tezę podpierają licznymi faktami i statystykami. Radzą też, jak nie tracić z oczu tego, co pozytywne.Czytaj także:

