Mariusz Szczygieł laureatem Literackiej Nagrody Nike 2019

Jury Nagrody Nike doceniło w tym roku książkę „Nie ma" wydawnictwa Dowody na Istnienie.

– Książka Szczygła jest hybrydą, chimerą, często pozostaje na antypodach spójnej opowieści. Bo nie ma też nici łączącej, gwoździa egzystencji. Archiwum istnienia pozostanie rozsypane, fragmentaryczne i częściowe, ale pisarz wykonuje swoją pracę. Musimy troszczyć się o to, dla czego ciągle brakuje nam słów i robić miejsce dla tych, których już nie ma. Inni może też kiedyś zrobią to dla nas i za nas. Wielka literatura robi to od zawsze i Mariusz Szczygieł dołączył do jej twórców – mówił w laudacji na cześć laureata Marek Zaleski, przewodniczący jury Nagrody Literackiej Nike.

O tym, kto zostanie laureatem Nagrody Nike 2019, zadecydowało jury w dniu jej wręczenia - w niedzielę, 6 października br. Jurorami tegorocznej edycji konkursu byli: Teresa Bogucka, Agata Dowgird, Maryla Hopfinger, Dariusz Kosiński, Anna Nasiłowska, Antoni Pawlak, Paweł Próchniak, Joanna Szczęsna i Marek Zaleski (przewodniczący).

Zwycięzca nagrody otrzymał 100 tys. zł i statuetkę projektu Gustawa Zemły.

Pozostałymi książkami-finalistkami 23. edycji Nagrody Nike były: „Ota Pavel. Pod powierzchnią" Aleksandra Kaczorowskiego (Czarne, Wołowiec; biografia), „Prymityw. Epopeja narodowa" Marcina Kołodziejczyka (Wielka Litera, Warszawa; powieść), „Błoto słodsze niż miód" Małgorzaty Rejmer (Czarne, Warszawa; reportaż), „Krótka wymiana ognia" Zyty Rudzkiej (WAB, Warszawa; powieść), „Turysta polski w ZSRR" Juliusza Strachoty (korporacja ha!art., Kraków; powieść), oraz „Królestwo" Szczepana Twardocha (Wydawnictwo Literackie, Kraków; powieść).

Uroczysta gala Nike 2019, odbyła się w niedzielę, 6 października br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Nagroda Literacka Nike przyznawana jest corocznie w październiku za najlepszą książkę poprzedniego roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać.

Organizatorami konkursu są Fundacja Nagrody Literackiej „NIKE" i „Gazeta Wyborcza", fundatorem Fundacja Agory.

Laureatem Nagrody Nike w 2018 r. został Marcin Wicha za książkę „Rzeczy których nie wyrzuciłem".