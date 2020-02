10 idealnych książek o miłości. Gorące premiery na Walentynki

Jak co roku przed Świętem Zakochanych, na rynku pojawia się mnóstwo książek o miłości. Są wśród nich porywające powieści, pikantne pamiętniki, książki tłumaczące, czym jest miłość i ciekawe rozmowy o seksie. Zachwycone będą zarówno miłośniczki romansów i powieści literatury kobiecej, jak i panowie, którzy do tej pory nie wybrali upominku dla swojej ukochanej. Oto TOP 10 propozycji książkowych na Walentynki. Sprawdźcie i wybierzcie coś dla siebie!

„Sztuka kochania”, Michalina Wisłocka

Na koniec zostawiamy klasy, który nigdy się nie znudzi. Pięknie wydana „Sztuka kochania” to legendarny poradnik słynnej seksuolożki, który zapoczątkował rewolucję seksualną w Polsce. Mimo upływu czasu wciąż zadziwia aktualnością. „Sztuka kochania” nie zawiera recepty na miłość, nie jest też podręcznikiem technik seksualnych. Kochanie to piękne polskie słowo, które określa ciepły, serdeczny, pełen przyjaźni i harmonii seksualnej kontakt dwojga bliskich sobie ludzi. W książce autorka wykorzystała doświadczenia płynące z rozmów z pacjentami oraz z lektury mnóstwa listów. Wykorzystała również materiały i wnioski z dyskusji prasowych, w których wojowała uparcie o kulturę uczuć i seksu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora.



„Seks, nie miłość”, Keeland Vi

Nat i Hunter rozpoczęli swoją znajomość niejako od końca. Połączyło ich wesele przyjaciół, a właściwie noc po weselu. Nat opuściła hotel, zostawiając Hunterowi numer telefonu, który jednak nie należał do niej. Rok później znów się spotykają. Tym razem Hunter nie pozwala się zbić z tropu. To, co czuł do Nat, było prawdziwe.. Jeżeli nie może połączyć ich nic więcej, to może niech zostanie tylko seks...? Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić? Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Kobiecego 12 lutego.



„Kronika złamanych serc”, Adi Alsaid

Jak żyć ze złamanym sercem? Leo zerwał z Lu latem, przed wyjazdem na studia, bo nie był gotowy na związek na odległość. Teraz dziewczyna jest zbyt rozbita, by pisać felietony do swojej rubryki w popularnym internetowym magazynie dla nastolatków. Jeśli nie odzyska twórczej energii, straci szansę na upragnioną karierę dziennikarską i... stypendium na New York University. Kiedy Lu przypadkowo podsłuchuje kłótnię nieznajomej pary, która także – jak ona i Leo – rozstaje się przed rozpoczęciem studiów w różnych częściach kraju, jej umysł zaczyna gorączkowo pracować. Śledzenie ich losów staje się dla Lu inspiracją, a przy okazji leczy jej własne złamane serce. Ale czy ta historia będzie mieć jednoznaczne zakończenie? Wzruszająca opowieść o miłości, związkach i bólu rozstania, i o tym, że czasami coś może się nie udać, ale życie i tak będzie toczyć się dalej – a wszystko to w oszałamiającym, upalnym Nowym Jorku. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa wydawnictwa Feeria Young 12 lutego.



„Warsztaty intymności”, Agnieszka Szeżyńska

Czego szukasz w seksie? Co sprawia, że ci się chce lub nie? Jak sprawić, by seks dawał ci to, czego pragniesz? Książka Agnieszki Szeżyńskiej, doświadczonej trenerki intymności i edukatorki seksualności dla dorosłych, pomoże ci na nowo odkryć swoją seksualność. Dzięki niej setki osób poznało swoje potrzeby i nauczyło się swobodnie rozmawiać o seksie. Znajdziesz tu omówienia 10 ważnych tematów oraz ćwiczenia, pytania i ankiety, które zachęcają, by świadomie czerpać z seksu to, czego potrzebujesz. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Wydawnictwa Otwartego 12 lutego.



„Casanova. Sonata złamanych serc”, Matteo Strukul

Wenecja, połowa XVIII wieku. Gnijące i umierające miasto straciło swój dawny blask; toczy je przemoc i powszechnie ubóstwo, a arystokraci uciekli do willi na przedmieściach. Okryty niesławą Giacomo Casanova powraca do Wenecji i przyjmuje osobliwe wyzwanie od austriackiej hrabiny Margarethe von Steinberg znanej ze swej niecodziennej, lecz olśniewającej urody. Casanova będzie mógł posiąść hrabinę, jeśli uwiedzie młodziutką Francescę Erizzo, córkę jednego z najbardziej wpływowych weneckich możnych. Uczucie, które miało być tylko okrutną zabawą, przeradza się w głęboką więź. Casanova zakochuje się we Francesce, ale ich miłość będzie musiała pokonać gniew szlachty oraz inkwizytorów stanu. Wkrótce okazuje się, że intryga hrabiny była grą o znacznie większą stawkę – o wielkość i potęgę. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Sonia Draga 12 lutego.



"Nimfomanka", Sonia Rosa

Gorąca powieść o kobiecie o uzależnionej od seksu. Stacje benzynowe, bary, męskie toalety – każde miejsce jest dobre, żeby poderwać faceta. A oni prawie nigdy nie odmawiają. Anita od lat żyje na krawędzi. Z czasem traci wszystko: syna, dom i każdą kolejną pracę. Rozpaczliwie pragnie bliskości, ale nie potrafi nikogo przy sobie zatrzymać. Palący głód seksu sprawia, że wszystko inne przestaje się liczyć. Desperackie pragnienie bliskości i głód przygodnego seksu odebrały jej wszystko. A jednak wciąż walczy o godność i miłość. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Filia 12 lutego.



„No właśnie miłość. O tym, jak, kogo i dlaczego kochamy”, Laura Mucha

Poeci, filozofowie i artyści od wieków próbowali wyjaśnić naturę miłości, a Laura Mucha postanowiła zapytać ludzi takich jak my. Przeprowadziła wywiady z setkami nieznajomych w wieku od lat 8 do 95 w ponad czterdziestu krajach, prosząc ich o podzielenie się swoimi najbardziej osobistymi przeżyciami. – Czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia? – W jaki sposób wychowanie wpływa na nasze związki z innymi? – Czego powinniśmy szukać u partnera? – Czy monogamia jest naturalna? – Dlaczego ludzie się zdradzają? – Skąd wiadomo, że przyszła pora żeby odejść? – Jak radzić sobie ze stratą? „No właśnie, miłość” łączy codzienne doświadczenia i teorię, stanowiąc doskonałą lekturę dla każdego, kto chciałby się dowiedzieć, czym jest ten stan i dlaczego – często wbrew rozsądkowi – dziwnie się zachowujemy. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy 12 lutego.



„Stacja miłość”, Zoe Folbigg

Czy można zakochać się w nieznajomym z pociągu, jeśli nie zamieniło się z nim ani słowa? Pewnego zwykłego dnia Maya Flowers widzi, że do jej pociągu jadącego do Londynu wsiada nowy pasażer. Nagle ten dzień przestaje być zwykłym dniem. Maya natychmiast i nieodwołalnie wie, że on jest Tym Jedynym. Czas płynie, a oni codziennie zachowują się tak samo – on jest pogrążony w lekturze książki, a ona w marzeniach o ich przyszłym, szczęśliwym życiu. W końcu Maya zbiera się na odwagę i daje Mężczyźnie z Pociągu liścik z zaproszeniem na drinka. Tak zaczyna się historia utraconych okazji i odnalezienia szczęścia tam, gdzie najmniej się go spodziewasz. Ta bazująca na prawdziwej historii powieść jest podnoszącym na duchu, afirmującym życie przypomnieniem, że podjęcie ryzyka może zmienić wszystko. Fantastyczna historia, idealna dla fanów Davida Nichollsa, Jojo Moyes i Sophie Kinselli! Książka ukazała się niedawno nakładem Grupy Wydawniczej Foksal.



„Wszystko, co wiem o miłości”, Dolly Alderton

„Wszystko, co wiem…” to absolutny bestseller, przetłumaczony już na ponad 20 języków. Dolly Alderton, dziennikarka i felietonistka „Sunday Timesa”, w swoim pamiętniku z niesamowitym humorem i głęboką szczerością pisze o zakochaniu, szukaniu pracy, upijaniu się, rozstaniach oraz uświadomieniu sobie, że Ivan ze sklepu za rogiem może być jedynym porządnym mężczyzną w jej życiu, ale że absolutnie nikt nie może się równać z jej najlepszymi przyjaciółkami. „Wszystko, co wiem o miłości” to opowieść o złych randkach, dobrych przyjaciołach i - przede wszystkim - dojściu do przekonania, że jest się wystarczająco dobrym. Książka jest pozycją obowiązkową dla wszystkich, dla których życie wyznaczały kiedyś pizza po lekcjach, komunikator ze słoneczkiem i intensywne poszukiwania chłopaka. Pamiętnik, w którym odnajdzie się każdy Millenials. „Financial Times” napisał nim „Bridget Jones ery Tindera”. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka 11 lutego.



„Miłość to wszystko, co jest”, Tomasz Kieres

Ona, Sonia, jest dwudziestopięcioletnią absolwentką prawa. On, Łukasz, czterdziestoletnim dziennikarzem zajmującym się muzyką i filmem. Ona jest córką jego najbliższych znajomych. On razem z żoną mieszkają tuż obok jej rodziców. Wpadają na siebie przypadkiem na koncercie rockowym. Z czasem poznają się lepiej, nawiązuje się między nimi nić porozumienia. To jest przyjaźń, tak to czują, tak chcą to widzieć. Gdy uczucie zaczyna wymykać się im spod kontroli i przeradzać się w coś więcej, muszą zdecydować. Czy odejść, każde w swoją stronę i nie niszczyć tego, co dotąd udało się im zbudować, czy walczyć o miłość. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Filia 12 lutego.Czytaj także:

