„Jedyna instrukcja obsługi, którą naprawdę musisz przeczytać”. Ks. Pawlukiewicz z pakietem rad

Miłość, przyjaźń, zaufanie, szczęście, ale także cierpienie, nadzieja, wolność, wiara i pokora – tych tematów dotyka ksiądz Piotr Pawlukiewicz w książce pt. „Życie. Instrukcja obsługi”, która na rynku ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak. Punktem wyjścia do zamieszczonych w każdym z rozdziałów rozważań są fragmenty z Pisma Świętego. Opowieść o weselu w Kanie Galilejskiej rozpoczyna refleksje o zakochaniu i budzących się uczuciach, a z kolei fragment o rozmnożeniu chleba zostaje omówiony przy okazji tematu zaufania.

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz książkę poświęcił uczuciom i emocjom, które naznaczają ludzkie życie i to nie tylko w pozytywny sposób. Kapłan bez silenia się na patetyzm, wykorzystując barwne porównania i odniesienia do codzienności, wskazuje czyhające pułapki, w które można wpaść. Przestrzega przed ślepym uzależnieniem się od drugiej osoby, które prowadzi do zatracenia siebie. Pisze także o niekiedy roszczeniowej postawie człowieka względem Boga, który nie zawsze odpowiada w sposób widoczny na pierwszy rzut oka.

„Jeśli jesteś mądry po Bożemu, to dla świata jesteś głupi”

Jeżeli w ręce czytelników, którzy księży kojarzą jako mrukliwych, osamotnionych i zamkniętych w sobie ludzi w pewnym sensie odrealnionych od rzeczywistości, trafi książka „Instrukcja obsługi”, z pewnością w czasie czytania niejednokrotnie podniosą brew ze zdziwienia, pytając: „To tak może mówić ksiądz?”. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaskakuje i to pewnie jeden z powodów, dla których tak wiele osób bardzo chciało go słuchać. Kapłan rozpatruje wiarę w kategorii „wariactwa” i opisuje, w jaki sposób z boku wyglądają sprawowane w kościołach obrzędy. „Jeśli jesteś mądry po Bożemu, to dla świata jesteś głupi” – pisze ks. Pawlukiewicz.

Ksiądz potępia pychę i przy okazji podkreśla znaczenie pokory, która może się przejawiać w przyznawaniu się do błędów, udzielaniu przebaczenia oraz wzięciu odpowiedzialności za niedoskonałości i grzech, zamiast szukać winnych wokół. Przestrzega także przed bóstwem myślenia o tym, co inni powiedzą i uzależniania od tego wszystkich swoich działań, a nawet napędzania ich pod to dyktando.

Ksiądz Pawlukiewicz nie idealizuje. Mówi o trudnych aspektach wiary, a co za tym idzie niekiedy bolesnych zadaniach, z którymi musi zmagać się człowiek na drodze do rozwoju duchowego. Ksiądz wyjaśnia przewrotnie, dlaczego milczenie nie zawsze jest złotem, cel nie uświęca środków i trzeba naśladować dzieci, by być szczęśliwym. „Życie. Instrukcja obsługi” jest przesycona odniesieniami religijnymi, które stanowią trzon omawianej książki, a rozważania ksiądz Pawlukiewicz przyobleka w wyjątkowo przystępną formę. Czytając kolejne strony, można odnieść wrażenie, że rozmawia się z dobrym znajomym, który może doradzić i poprowadzić, który zna naturę ludzką na wskroś, a nie unosi się w oparach nierealnego, idealistycznego świata.

Czytaj też:

„Epidemia to taki stan wojny”. Wstrząsająca opowieść o walce z COVID-19