Polska pisarka zdecydowała się na coming out. Napisała o swojej „żonie”

Agnieszka Graff zdecydowała się na nietypową formę coming out'u, ponieważ zrobiła to poprzez wstawienie na Facebooka zdjęcia upieczonych bułek. „Z tego wszystkiego upiekłyśmy z żoną bułeczki (tak to jest coming out, więc kto nie wiedział niech da wow, a w sprawie bułeczek 3D liczymy na serduszka). PS. Ślubu nie mamy, ale to przez PiS i pandemię” – napisała. Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych reakcji.

Kim jest Agnieszka Graff?

Agnieszka Graff to pisarka, tłumaczka i publicystka, znana ze swojego feministycznego zaangażowania. Jest członkinią zespołu Krytyki Politycznej oraz rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Urodziła się w Warszawie w 1970 roku w rodzinie pochodzenia żydowskiego. W swoim dorobku ma szereg felietonów i esejów zamieszczanych m.in. w „Gazecie Wyborczej”. W 2002 roku była nominowana do Nagrody Literackiej Nike za książkę „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym”.

Inne publikacje pisarki to m.in. „Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie” z 2008 roku, czy „Matka Feministka” z 2014. Prywatnie była żoną fotografa i korespondenta prasy francuskiej Bernarda Ossera, z którym ma syna Stanisława, urodzonego w 2008 roku.

