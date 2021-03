„Harry i Meghan. Chcemy być wolni”. Historia niecodziennej miłości

Omid Scobie i Carolyn Durand to dziennikarze, którzy na długo przed dołączeniem Meghan Markle do rodziny królewskiej, śledzili losy królowej Elżbiety II i jej potomków. Dziennikarze od lat należą do grupy korespondentów, którzy na co dzień bezpośrednio współpracują z członkami rodziny królewskiej. W książce „Harry i Meghan. Chcemy być wolni”, wydanej nakładem wydawnictwa Znak Horyzont, odkrywają kulisy wydarzeń, które rozegrały się w latach 2016-2020.

Kariera aktorska Markle. W jakim punkcie była Meghan zanim poznała księcia?

Epizodyczne role w „CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku”, „90210”, „Bez śladu”, aktorskie kreacje w filmach „Twój na zawsze”, „Szefowie wrogowie”, a także zbudowanie postaci Rachel Zane w serialu „W garniturach” – z tymi tytułami powszechnie kojarzy się aktywność zawodowa Meghan Markle.

Omid Scobie i Carolyn Durand skupiają się jednak nie tylko na sukcesach, które odnosiła w branży, ale też trudnych wyborach, przed którymi stawała u progu kariery. Przypominają między innymi udział Meghan Markle w programie rozrywkowym „Grasz czy nie grasz”. Jej zadania wówczas ograniczały się jedynie do otworzenia walizki wskazanej przez uczestnika show. W pewnym momencie przyszedł czas na reklamę chipsów i sosów Tostitos, a także odważną scenę erotyczną, w której wystąpiła mimo towarzyszących wątpliwości, ale – jak piszą autorzy książki – „walcząca o wejście do branży aktorka nie może być wybredna”.

Autorzy rysują portret Meghan Markle jako osoby, która już od czasów dzieciństwa była bardzo wrażliwa na los innych. Przypominają, że już jako mała dziewczynka dostrzegała problemy, które dla jej równolatków były poza zasięgiem. Przykładem, który dobrze obrazuje to zagadnienie, był bunt Meghan Markle przeciwko hasłu reklamowemu płynu do mycia naczyń. Jej inicjatywa przyczyniła się do zmiany sloganu.

Wybryki księcia i związki Meghan Markle

Dziennikarze wprowadzili wyraźny strukturalny podział w książce, w której każdy rozdział opowiada o innym etapie życia księcia Harry’ego i jego żony. Przypominają związki Meghan Markle, a także m.in. wybryki wnuka Elżbiety II, nieprzystające do wizerunku księcia, który zgodnie z tradycyjną etykietą powinien być powściągliwy i dystyngowany, a każde jego zachowanie przemyślane.