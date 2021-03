Nie żyje Adam Zagajewski. Poeta i pisarz zmarł w wieku 75 lat

Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie, a jeszcze w tym samym roku rodzina przeniosła się do Gliwic. Zagajewski był jednym sygnatariuszy „apelu 64” do władz komunistycznych, był związany z opozycją demokratyczną. Od 1981 roku mieszkał w Paryżu. Do Polski wrócił w 2002 roku.

Adam Zagajewski nie żyje. „Od dekad słuchany, czytany i nagradzany”

Informację o śmierci Adama Zagajewskiego podała „Gazeta Wyborcza”, poeta zmarł w wieku 75 lat, wieczorem w niedzielę 21 marca. „Jeden z liderów literackiego pokolenia '68, od dekad słuchany, czytany i nagradzany w świecie. Recenzent polskich przemian, głośno zabierający głos w obronie wolności. Wybitny poeta i eseista” – wylicza „GW”.

Zagajewski jest autorem takich zbiorów wierszy jak „Sklepy mięsne” (1975), „Powrót” (2003), „Niewidzialna ręka” (2009) czy „Prawdziwe życie” (2019). Pisał też eseje i powieści (w latach 70-80.). Ostatni, „Substancja nieuporządkowana” z 2019 roku, był nominowany do Nike. Za swoje dokonania i pracę twórczą Zagajewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2012 roku), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), jest też Kawalerem Orderu Legii Honorowej (francuskie odznaczenie).

Zagajewski był nagradzany m.in. w 1975 roku (Nagroda Fundacja im. Kościelskich), zdobył Nagrodę Księżnej Asturii (2019), a także Międzynarodową Nagrodę Literackę Neustadt (2004).

