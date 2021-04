Kolejna pełna humoru i wzruszeń komedia romantyczna Kirsty Moseley, bestsellerowej autorki takich hitów książkowych jak „Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno”, „Zdobyć Rosie” czy „Nic do stracenia” już w księgarniach!

O książce:

Dwa złamane serca. Jeden koleżeński układ. Co może pójść nie tak?

Lucie sądziła, że ma wszystko, czego pragnie – kochającego mężczyznę, śliczne mieszkanie i pracę, w której jest naprawdę świetna. Ale piękna bańka prysła, kiedy Lucie nakryła swojego idealnego narzeczonego na tym, jak bzyka się ze swoją osobistą trenerką na ich wymarzonej nowiusieńkiej sofie. Teraz, trzy miesiące później, Lucie mieszka ze swoją najlepszą przyjaciółką i próbuje poukładać sobie życie bez zdradzieckiego niedoszłego męża.

Theo wybiera się na długi weekend do malowniczej Szkocji, gdzie ma być drużbą na ślubie brata. Perspektywa pięknych widoków, a także darmowej wyżerki właściwie powinna go napawać większym entuzjazmem. Gdyby tylko nie żywił uczuć do przyszłej panny młodej…

Kiedy los niespodziewanie krzyżuje drogi tych dwojga, Lucie i Theo zacieśniają więzi przy pączkach, opowiadając o swoich miłosnych katastrofach… i dochodzą do wniosku, że chyba mogą sobie nawzajem pomóc. Jeśli oboje będą przestrzegać zasad, nie ma mowy, żeby coś poszło nie tak.

Pisemny kontrakt? – Załatwiony.

Zmysłowe randki na niby? – Załatwione.

Seksualne iskrzenie, od którego wręcz może zająć się pościel? – A jakże, zała...

Chwila, co?!

Tego nie było w umowie...

Patronat medialny: LubimyCzytac.pl i Stylowi.pl

W CYKLU „LOVE FOR DAYS” KIRSTY MOSELEY UKAZAŁA SIĘ WCZEŚNIEJ POWIEŚĆ „CHŁOPAK, DLA KTÓREGO KOMPLETNIE STRACIŁAM GŁOWĘ”

Świeża, zabawna, całkowicie uzależniająca. Wciągnęłam się od pierwszej strony do ostatniego słowa i jestem totalnie zakochana w tej książce. – R.J. Prescott, bestsellerowa autorka na liście „USA Today”

Kirsty napisała błyskotliwą i zabawną komedię romantyczną z niespodzianką na miarę epickiej powieści. Pięć jasnoróżowych gwiazdek dla Chłopaka, dla którego kompletnie straciłam głowę – Natasha Preston, bestsellerowa autorka, nr 1 na liście „New York Timesa”

Krytycy i czytelnicy o książce:

"Chłopak, który oszalał na moim punkcie” jest idealnym melanżem słodkiego, zadziornego i zabawnego. Urocza i świetna, pokrzepiająca lektura! – T. Gephart, bestsellerowy autor USA Today

Zabawna, seksowna, genialna. Kibicowałam Theo i Lucie od momentu, w którym się spotkali. Daję pięć milionów gwiazdek! - Natasha Preston, bestsellerowa autorka nr 1 New York Timesa

Totalnie zakochałam się w Theo od pierwszego rozdziału. Kirsty Moseley naprawdę jest królową książkowych chłopaków. - R.J. Prescott, bestsellerowa autorka USA Today

Bardzo zabawna, skłaniająca do szczerego śmiechu, piękna opowieść. Theo jest prawdziwym nerdem, idealnym ciachem, a każdy chciałby się przyjaźnić z Lucie. Naprawdę kibicuje się tym dwojgu. Ich czarująca, głupiutka historia miłosna to świetna zabawa, policzki bolały mnie od ciągłego uśmiechu. Cykl „Love For Days” to lektura obowiązkowa dla tych, którzy lubią się pośmiać, zakochując się po uszy w bohaterach powieści. - Ker Dukey, autor międzynarodowych bestsellerów

Ta książką ma wszystko - klasyczny brytyjski humor, romans, i złego ex, czego więcej chcieć? Gorące ciacha, powiadacie? O tak! Też je tu znajdziecie! - Ava Manello, autorka cyklu Severed MC

O autorce:

KIRSTY MOSELEY JEST AUTORKĄ POCZYTNYCH POWIEŚCI DLA MŁODZIEŻY, W TYM BESTSELLEROWYCH „CHŁOPAKÓW”

AŻ 4 TYTUŁY BYŁY NOMINOWANE DO KONKURSU KSIĄŻKA ROKU PORTALU LUBIMYCZYTAC.PL

Jej powieść debiutancka „Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno” znalazła się wśród finalistów 2012 Goodreads' Choice Awards, w kategorii Best Young Adults Fiction

KIRSTY MOSELEY to brytyjska autorka powieści młodzieżowych, która zdobyła rzesze fanów w Polsce i na świecie. Swoje pisarskie umiejętności odkryła, gdy przyłączyła się do internetowej społeczności pisarzy-amatorów. Jej samodzielnie wydana książka „Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno" zdobyła rzesze fanów i wysokie miejsce w rankingu Goodreads’ Choice Awards na najlepszą książkę dla młodzieży 2012 roku. W Polsce stała się prawdziwym hitem – nastolatki wręcz oszalały na punkcie historii stworzonej przez Moseley. Jej powieści były nominowane w kategoriach najlepsza powieść obyczajowa („Nic do stracenia. Początek”) oraz najlepsza powieść młodzieżowa („Chłopak, który chciał zacząć od nowa”) w konkursie Książka Roku 2017 portalu lubimyczytac.pl.