Gratka dla miłośników kultowej serii z czasów PRL. „Odjechany pomysł”

Pojawił się w 1957 roku w pierwszej części liczącego osiem pozycji cyklu powieściowego, który autor, Alfred Szklarski, kontynuował do 1987 roku czyli prawie do śmierci. Pisarz zmarł w 1992. Dwa lata później ukazała się jeszcze jedna książka o przygodach Tomka („Tomek w grobach faraonów”) napisana przez Adama Zelgę na podstawie notatek zostawionych przez Szklarskiego. A teraz – ponad 30 lat po śmierci twórcy cyklu – do księgarń trafia kolejna, „Tomek na Alasce”, bo okazało się, że Szklarski zostawił także konspekt drugiej powieści. Tę napisał Maciej Dudziak.

Widać, że spadkobiercy Szklarskiego rozważnie gospodarują prawami autorskimi i – na razie – dopuścili innych autorów do pisania kontynuacji cyklu tylko w dwóch przypadkach i to takich, które miały oparcie w zapisanych planach samego Szklarskiego.