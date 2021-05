Witkowski: Nie mogę na Facebooku zacytować nawet kawałka prozy. Jakiś algorytm albo f**** mnie blokuje

Przeczy temu jednak między innymi wymóg politycznej poprawności. Komentarze do mojego tekstu wyrażały to doskonale. Przeciwko robieniu wykroczenia karalnego z obrazy uczuć religijnych byli właściwie wszyscy, ale co z wypowiedziami homofobicznymi? Co z jawnie faszystowskimi? Co z nawoływaniem do czynów karalnych, na przykład morderstw czy też pogromów? Jak widać niemal wszyscy uznają wolność słowa, natychmiast jednak dodając swoje „ale”… Jedni w tym „ale” chcą zawrzeć ochronę politycznej poprawności, inni – języka nienawiści.

Zrozumiałe więc jest, że temu maleńkiemu „ale” udało się połączyć stronnictwa dotąd nie do połączenia, udało się pogodzić skrajną lewicę ze skrajną prawicą.

A ja utknąłem już po sam nos w przeklętej polityce i teraz muszę – niczym baron Milhausen, co sam się za włosy w bagna wyciągnął – ratować, się grzęznąc coraz głębiej.