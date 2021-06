Kłótnia o „Murzynka Bambo”. Córka Tuwima odpowiada posłowi Gduli

Przypomnijmy, że 1 czerwca na Twitterze posła Lewicy Macieja Gduli znalazł się wpis poświęcony twórczości Juliana Tuwima. „Tuwim był genialnym poetą, ale nawet największym zdążają się utwory, które źle się zestarzały.”Murzynek Bambo„ jest rasistowski i wspiera „radosny i niewinny” rasizm” – pisał poseł.

Wypowiedź polityka spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Wiele osób zarzucało politykowi nadmierną poprawność polityczną i wskazywało, że w wielu dziełach z przeszłości odnaleźć można kwestie, które dziś byłyby mocno krytykowane. Jako przykład podawano m.in. „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, gdzie czarnoskóry Kali pokazywany jest w roli pomocnika dzieci o białym kolorze skóry.

Córka Tuwima odpowiada Gduli

Poseł doczekał się również odpowiedzi od córki Tuwima – Ewy Tuwim-Woźniak. W rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” uznała ona, że krytyka ta jest niezasadna. – Wierszyk „Murzynek Bambo” kończy się słowami: „Szkoda, że Bambo czarny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły”. Poeta namawia dzieci do serdecznego przyjęcia w swoim gronie chłopczyka o innym kolorze skóry – przypomniała.

– Ignorowanie intencji zawartych w tych słowach i wycofanie wierszyka z lektur szkolnych byłoby nie tyle krzywdą dla samego twórcy, ile dla wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które bardzo potrzebują wiedzy o tym, że Julian Tuwim, ich ulubiony poeta, wyraził gorącą sympatię do ciemnoskórego bohatera jednego ze swoich wierszy – dodała. Podkreśliła również, że to, co jej ojciec pisał o Bambo, „nie jest przecież krytyką jego zachowania albo rozumu”.

