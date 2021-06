Noblistki z Polski i Białorusi na wspólnym spotkaniu. Poruszą temat roli kobiet w swoich krajach

Zgodnie z komunikatem Fundacji Olgi Tokarczuk, 15 lipca we Wrocławiu odbędzie się „literackie wydarzenie roku”. Spotkają się ze sobą dwie noblistki – Swietłana Aleksijewicz i Olga Tokarczuk. Swietłana Aleksijewicz to białoruska pisarka i opozycjonistka, laureatka Nobla z 2015. Zasłynęła ona zażartą walką z reżimem Łukaszenki, co zmusiło ją do wyjazdu z kraju. Olga Tokarczuk to z kolei polska noblistka z 2018 roku. Jak wskazało wówczas jury, literacki Nobel powędrował do niej „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Rozmowa będzie dotyczyć protestów w Polsce i na Białorusi

Z facebookowego wpisu wynika również, że noblistki porozmawiają „o roli kobiet w swoich krajach, ich zaangażowaniu w protesty, ale także o wolności, odpowiedzialności, odwadze i oczywiście o literaturze”. Jest to zapowiedź dyskusji o protestach, jakie od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich przetaczają się przez Białoruś, a także Strajku Kobiet, który wyprowadził na ulicę tłumy kobiet z naszego kraju.

Rozmowę poprowadzą Monika Olejnik i Magdalena Środa. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, jednak biorąc pod uwagę popularność noblistek, będzie się trzeba liczyć ze sporym zainteresowaniem wydarzeniem. Fundacja Olgi Tokarczuk poleca, by wcześniej odebrać z Narodowego Forum Muzyki wejściówkę, która pozwoli uczestniczyć w spotkaniu bez przeszkód. „A tych, którzy we Wrocławiu 15 lipca nie będą mogli się pojawić, zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania na FB organizatorów” – zachęca fundacja.

