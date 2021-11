Wesele u Shuty’ego, erotyczne fascynacje w Wiedniu i fasola w nosie. 6 nowych książek polskich autorów

Co się dzieje w polskiej literaturze? Dużo, tyle tylko, że przysłaniają nam to seryjnie wydawane powieści kryminalne i sensacyjne. Powstaje sporo interesujących, różnorodnych powieści i opowiadań, ale są one ukryte w cieniu utworów z kategorii literatury gatunkowej. Dlatego postanowiliśmy wydobyć z tego cienia kilka książek zasługujących na uwagę.

Powieści, opowiadania, utwory o niejednoznacznej przynależności gatunkowej, napisane przez takich autorów, którzy już wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w literaturze, ale jeszcze nie zdobyli rozgłosu, na jaki zasługują. Opisujemy i recenzujemy 6 nowych świetnych polskich tytułów: Dominika Słowik, „Samosiejki” (Wydawnictwo Literackie)

Paweł Orzeł, „Przedświty” (Państwowy Instytut Wydawniczy)

Sławomir Shuty, „Nowy wspaniały smak” (Korporacja Ha!art)

Piotr Marecki, „Romantika” (Wydawnictwo Czarne)

Daniel Odija, „Pusty przelot” (Wydawnictwo Czarne)

Hubert Klimko-Dobrzaniecki, „Niech żyje śmierć!” (Noir sur Blanc) Dominika Słowik, „Samosiejki”, Wydawnictwo Literackie Zadebiutowała ciekawą powieścią pod mało komercyjnym, lecz intrygującym tytułem „Atlas: Doppelganger”, a potwierdziła swój wielki talent „Zimowlą”, powieścią świetną i dostrzeżoną przez jury bodaj dwóch nagród literackich. Teraz ukazał się tom opowiadań Dominiki Słowik – pięknych i niepokojących. Wszystkie opisują sytuacje codzienne, ale w każdej niespodziewanie dzieje się coś, co zakłóca rutynę codzienności. Nie wiadomo co, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo nawet czy rzeczywiście to coś jest faktem, czy tylko wytworem fantazji narratorów.