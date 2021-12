Polak tłumaczył ją 7 lat. Nowe wydanie legendarnej powieści

Już wkrótce, 2 lutego, minie setna rocznica pierwszego pełnego wydania „Ulissesa”. To powieść, którą uważa się za „koronę” literatury, jej podsumowanie i zarazem wskazanie kierunków przyszłego rozwoju. Obchody stulecia „Ulissesa” będą zapewne okazałe, bo skoro co roku miłośnicy literatury obchodzą 16 czerwca tzw. Bloomsday, święto Joyce’a i jego powieści, to co dopiero będzie się dziać w okrągłą rocznicę jej wydania…

Dlaczego Bloomsday? Na cześć głównego bohatera powieści Leopolda Blooma, zwyczajnego mieszkańca irlandzkiego Dublina, którego wędrówka przez miasto scala wszystkie epizody, z jakich powieść się składa.

A dlaczego akurat taka jest data tego święta? Bo 16 czerwca 1904 roku rozgrywa się akcja „Ulissesa” (podobno Joyce wybrał taką datę na pamiątkę swojej pierwszej randki z Norą Barnacle, wieloletnią konkubiną, a ostatecznie żoną).

Co ciekawe, akcja całej opasłej powieści zamyka się w tym jednym dniu – bohaterowie rano wstają, jedzą śniadanie i poruszają się po Dublinie załatwiając banalne sprawy, spotykając znajomych, snując najrozmaitsze rozważania i kończą dzień, jak wszyscy, choć na koniec – w ostatnim epizodzie – pisarz „wchodzi” do świadomości żony głównego bohatera, która leży już w łóżku czekając na sen.