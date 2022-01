Ma prawie 130 lat, jest też w Polsce. „Luksusowa maszynka do zarabiania pieniędzy”

W świecie mediów trzynaście dekad to kilka epok, podobnie jak w świecie mody, którym głównie zajmuje się „Vogue” i w którym trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. To wiemy wszyscy, ale jaki był mechanizm tego, że amerykański magazyn przetrwał i wojny światowe, i rewolucje obyczajowe, i kryzysy gospodarcze? I nie stracił przy tym swojej pozycji lidera na rynku prasy modowej?

To jest historia niezwykła, którą opowiedziała londyńska dziennikarka Nina-Sophia Miralles we właśnie wydanej w Polsce książce „Glossy. Historia Vogue’a”.

Historia „Vogue’a” to opowieść szczególnie interesująca dla czytelników, którzy mają jakiś związek z mediami, choćby tylko „kibicowski”.

Nina-Sophia Miralles po – jak myślę – długich studiach pokazuje, w jaki sposób pismo pozornie skazane na krótkie trwanie i adresowane do wąskiej grupy odbiorców rozwijało się, aż stało się globalną marką. Oraz jak reagowało na zmiany, jakie wokół niego zachodziły czy to w polityce, czy w gospodarce, obyczajach i także w sztuce. Jak stało się potęgą (również) ekonomiczną, która nie tylko pokazywała modę, do czego była od początku powołana, ale oddziaływała na nią i na styl życia odbiorców.