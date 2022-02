Od ponad pół wieku ukrywa się przed mediami. Ludzie myślą, że jest sekciarzem albo terrorystą

Nie wiadomo już, kto pierwszy porównał Thomasa Pynchona do yeti, ale jest to porównanie godne tego wybitnego i słynnego pisarza, a na dodatek prawdziwe. Pynchon niezmiennie i skutecznie ukrywa się przed mediami, ale książki pisze i wydaje. U nas ukazują się teraz dwa wczesne tytuły Thomasa Pynchona. Jeden już trafił do księgarń – to zbiór opowiadań „Niepojętny uczeń”, a drugi za kilkanaście dni – powieść „V”. Wygląda na to, że miłośnicy literatury będą mieli w czasie smętnego przedwiośnia niezłą zabawę.

Pynchon należy do grupki najsłynniejszych pisarzy amerykańskich, ale jest najbardziej tajemniczym spośród nich. Wciąż intryguje, choć dzisiaj to już sędziwy pan i coraz rzadziej pisze nowe książki. No, ale sława jednego z ojców założycieli postmodernizmu jest wieczna. A jego powieści choć „na powierzchni” zabawne, pełne ironii oraz żartów ze wszystkiego, są erudycyjne i posiadają głębię, która jest do końca nieodgadniona i pobudza do akcji badaczy literatury, a także czytelników-amatorów.