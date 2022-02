Top 10 najlepiej zarabiających pisarzy w Polsce. Połowa z nich to milionerzy

62 proc. Polaków powiedziało w sondażu CBOS, że lubi czytać książki. Ten wynik cieszy tym bardziej, że jest zbliżony do tego z sierpnia 1998 roku, kiedy nie było Netfliksa, Instagrama i innych pożeraczy czasu. Po dwóch dekadach posuchy znów więcej czytamy i więcej literatury kupujemy. Chociaż wciąż daleko nam w tym do Niemców, Skandynawów, Luksemburczyków czy nawet Czechów, to na pisaniu książek można się już w Polsce dorobić fortuny.

„Wprost” co roku przygotowuje ranking najlepiej zarabiających pisarzy w Polsce. W naszym zestawieniu uwzględniamy zarówno rodzimych autorów, jak i zagranicznych. W 2021 roku na 20 najlepiej sprzedających się pisarzy, Polaków mieliśmy dziewięciu, a pozostałych jedenastu to twórcy obcojęzyczni.

Czytaj też:

Tyle zarabiają polscy pisarze. Sprzedają miliony książek i dorobili się już fortun

Dziś jednak skupiamy się wyłącznie na autorach urodzonych nad Wisłą i piszących w języku Mickiewicza.

Na podium duże zmiany, chociaż numer 1 znów ten sam. Najlepiej zarabiającym polskim pisarzem, podobnie jak i rok temu, jest Remigiusz Mróz. Według naszych szacunków król polskiego kryminału mógł tylko w zeszłym roku sprzedać ponad milion książek na kwotę 29 mln zł. Licząc, że od jednej książki dostaje średnio od 10 do 15 proc., wychodzi, że mógł zarobić prawie 3,5 mln zł.

Rok temu drugim najlepiej zarabiającym pisarzem był Andrzej Sapkowski. W tym roku drugie miejsce zajęła Marta Galewska-Kustra, autorka popularnej serii książek dla dzieci „Pucio”. W zeszłym roku trzecie miejsce należało do Olgi Tokarczuk. A w tym roku podium zamyka Anita Głowińska, też od literatury dziecięcej. Tym razem pisząca o przygodach zmory rodziców w całej Polsce, czyli słynnej Kici Koci.

Niespodzianek jest więcej. Ubiegłoroczny wicelider zestawienia, czyli Andrzej Sapkowski, twórca „Wiedźmina”, tym razem zajął wśród polskich pisarzy 4. miejsce. A tuż za nim uplasowała się Natalia de Barbaro, psycholożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka słynnego poradnika dla kobiet pt. „Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie”.

Każda osoba w powyższej piątce, według szacunków „Wprost”, zarobiła w ubiegłym roku ponad milion złotych.

Choć druga połowa naszego rankingu najlepiej zarabiających polskich pisarzy nie osiągnęła sześciocyfrowych dochodów, to tam też nikt nie klepie biedy.

Na 6. lokacie – Olga Tokarczuk, która wciąż odcina kupony od przyznanej trzy lata temu literackiej nagrody Nobla za 2018 rok. Za nią pojawia się Justyna Bednarek od skarpetkowych przygód dla dzieci. 8. miejsce przypadło Ałbenie Grabowskiej – pisarce i lekarce od słynnej trylogii „Stulecie winnych”, na podstawie której TVP nakręciła serial, zaś 9. Katarzynie Bonda, kiedyś dziennikarce „Wprost”, a dzisiaj królowej polskiego kryminału.

Na ostatnie miejsce wśród 10. najlepiej zarabiających polskich pisarzy ubiegłego roku wskoczył Rafał Kosik, niedoszły architekt, który przekwalifikował się na młodzieżowe powieści science-fiction.

Miejsce Autor Tematyka Średnia cena detaliczna Ile książek sprzedali w 2021 Ile mogli zarobić w 2021 1 Mróz, Remigiusz Kryminał/sensacja/thriller 29,88 1 086 275 3 480 560 PLN 2 Galewska-Kustra, Marta Literatura dziecięca/młodzieżowa 24,15 834 196 2 417 270 PLN 3 Głowińska, Anita Literatura dziecięca/młodzieżowa 9,31 1 959 740 2 189 803 PLN 4 Sapkowski, Andrzej Fantastyka 34,86 493 769 2 065 752 PLN 5 Barbaro, Natalia de Poradnictwo/psychologia 29,29 385 899 1 356 481 PLN 6 Tokarczuk, Olga Literatura piękna 35,56 180 446 770 072 PLN 7 Bednarek, Justyna Literatura dziecięca/młodzieżowa 25,78 240 970 745 347 PLN 8 Grabowska, Ałbena Literatura obyczajowa 34,53 158 358 656 079 PLN 9 Bonda, Katarzyna Kryminał/sensacja/thriller 30,56 167 045 612 550 PLN 10 Kosik, Rafał Literatura młodzieżowa/Science fiction 29,77 159 958 571 431 PLN





Czytaj też:

Miłosne pułapki, katastrofa w Getin Noble Banku, bunt przeciw Putinowi. Nowy „Wprost”

Metodologia. Szacunki zarobków polskich pisarzy na podstawie panelu BookScan Polska autorstwa Nielsen Book Services. Dane dotyczą 52 tygodni 2021 r. Pochodzą z ponad 17 mln transakcji. Dostarczyło je ponad 200 księgarń stacjonarnych (BookBook, Bookszpan, Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki) i kilka księgarń online (Allegro.pl, Bee.pl, CzaryMary.pl, BookDepository.com, Gandalf.pl, Ksiazkamat.pl, TaniaKsiazka.pl i SwiatKsiazki.pl). Agencja pokrywała około 17 proc. rynku księgarskiego w kraju w okresie styczeń-październik 2021 i około 35 proc. w okresie listopad-grudzień 2021. Dane Nielsena tygodnik „Wprost” pomnożył odpowiednio przez siedem i trzy, co pozwoliło nam na oszacowanie sprzedaży w ogólnopolskiej skali. Średnia cena za książkę została oszacowana przez Nielsena. Przyjęliśmy, że każdy autor może zarobić od 10 do 15 proc. od jej ceny. Lista nie obejmuje autorów podręczników szkolnych i literatury fachowej.