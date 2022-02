Tajemnica Gór Sowich, mroczne Trójmiasto i kresy wschodnie jak Jądro ciemności. Polecamy 5 nowych polskich powieści

Dzisiaj trudno już nadążyć za tytułami pojawiającymi się na rynku. Bez głębszych badań widać, że proza sensacyjna jest jednym z głównych gatunków piśmiennictwa dominujących na rynku książki (obok rozmaitych poradników i powieści romansowych).

Wygląda na to, że powieści sensacyjne to główna literacka rozrywka Polaków i jej twórcy odpowiadają na to zainteresowanie. Jak? Przede wszystkim szukając różnorodności, co łatwe nie jest.

Wiadomo, że literatura rozrywkowa operuje kilkoma schematami narracyjnymi, od których nie umie, albo rzadko umie odejść. Ale czytelnicy to lubią, bo się przyzwyczaili, bo lubią tę powtarzalność jak nałogowcy, którzy lubią jeden gatunek papierosów albo pączki z tej samej cukierni.

Pisarzom pozostaje więc zmiana dekoracji: wymyślają egzotyczne czy zaskakujące w inny sposób miejsca akcji, coraz bardziej nieoczywistych detektywów, coraz dziwniejszych bohaterów.