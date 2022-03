Trzy świetne pisarki na Dzień Kobiet. „Nie dają się zamknąć w żadnych ramkach”

Niedawno wybitna eseistka wyjawiła, że utwór Doroty Masłowskiej „Bowie w Warszawie” jej nie zachwycił, co oczywiście nie jest czymś złym. Ale zdumiewające jest uzasadnienie: „bo spodziewałam się totalnego queerowego fajerwerku, po którym będę zbierać szczękę z podłogi”. Czyli nie zachwycił, bo nie był zgodny z oczekiwaniami eseistki.

To raczej głupie. Jakby był zgodny, to po co miałaby go czytać… Ale ważne jest tu co innego: wybitna eseistka chyba zakłada, że tematyka queerowa jest najważniejsza na świecie. A przecież nie jest.