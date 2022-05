Koniec okresu milczenia. Po 18 latach nowa powieść Siemiona. „Piorunująca wymowa”

Koniec wojny. Jakiejś, dokładnie nie wiadomo jakiej, choć wiele wskazuje na to, że koniec drugiej wojny światowej. Niby szczęśliwy moment, ale to pozór. Do szczęścia jeszcze daleka droga. Na razie świat urządza się po przeżytym koszmarze i to jest proces bolesny dla świata, a dramatyczny dla jego mieszkańców. Taka jest sytuacja, w której rozgrywa się akcja „Bella ciao”. A jej wymowa, w kontekście aktualnych wydarzeń, jest piorunująca.

Piotr Siemion wydał nową powieść po osiemnastoletniej przerwie. To rzadki u dzisiejszych pisarzy okres milczenia. Oni raczej starają się wydawać utwory o wiele częściej, by nie spadło raz rozbudzone zainteresowanie – jeśli oczywiście było rozbudzone. A jeśli nie, to żywią się nadzieją, że stanie się tak za sprawą którejś z następnych. Siemion debiutował w roku 2000 powieścią „Niskie Łąki” i narobił dużo szumu, bo utwór był dobrze napisany, ale też ważny dla jego rówieśników. Potraktowano „Niskie Łąki” jako książkę pokoleniową ówczesnych 40-latków, którzy w okresie ustrojowej transformacji mieli koło trzydziestki i zaczynali poważne życie w kraju, który stwarzał młodym, wykształconym, znającym języki wiele nowych możliwości. A którzy wcześniej wierzyli, że są hipisami, starali się żyć na luzie i dobrze bawić.