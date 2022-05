Spisano biografię prezydenta Zełenskiego. Ile wiemy o przywódcy Ukrainy?

Wołodymyr Zełenski w ostatnich miesiącach z przeciętnego polityka przekształcił się w prawdziwego męża stanu. W trudnych warunkach wykazał się opanowaniem i odwagą, zostając w stolicy kraju mimo bombardowań i zbliżających się wojsk rosyjskich. Swoimi częstymi apelami był też w stanie poderwać do skoordynowanego działania społeczność międzynarodową, co wydatnie przyczyniło się do zatrzymania wrogiego marszu na Kijów i sukcesu w pierwszej fazie wojny z Rosją.

Przed 24 lutego przywódca Ukrainy postrzegany był raczej jako aktor udający prezydenta, wypominano mu komediową przeszłość i traktowano z lekceważeniem. Po wybuchu wojny i zastosowaniu przez jego kraj skutecznej obrony przed rosyjskim imperializmem, Zełenski stał się rozpoznawalnym na świecie symbolem walko o wartości demokratyczne.

Wołodymyr Zełenski. Biografia autorstwa Wojciecha Rogacina

W swojej książce Wojciech Rogacin opisuje nie tylko obecną przemianę prezydenta Ukrainy, ale też szuka jej podstaw w przeszłości polityka. Pyta o dzieciństwo Zełenskiego, jego dom rodzinny, relacje z rówieśnikami. Głośno zastanawia się, w jaki sposób jego żydowskie pochodzenie wpłynęło na dalsze życiowe wybory. Sprawdza też, co mówią o nim ci, którzy znali go przed momentem, gdy stał się sławnym człowiekiem.

Biografia Zełenskiego. Skąd u niego aktorstwo i polityka?

Autor Biografii Zełenskiego opisuje jego drogę do kariery aktorskiej i celebryckiej. Sprawdza, kiedy i dlaczego zdecydował się wkroczyć do świata polityki i skąd wzięło się ogromne poparcie społeczne, które wyniosło go do roli prezydenta. Pyta o to, jakim przywódcą był przed wybuchem wojny i jaki jest w życiu prywatnym.

Jak czytamy w opisie książki, funduje nam „opowieść o niezwykłej drodze przebytej od studenta prawa, rozśmieszającego cały kraj aktora i kabareciarza, po przywódcę politycznego, z którym liczą się najważniejsi zachodni politycy”.







