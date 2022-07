Quiz z „Ogniem i mieczem”. Dokończ popularne zdania

Teksty Zagłoby, Rzędziana czy Skrzetuskiego zapadają w pamięć na długie lata. Henryk Sienkiewicz stworzył dzieło, do którego chce się wracać, ale wcale nie trzeba, by pamiętać kultowe fragmenty. Nie wierzycie? Może nasz quiz Was do tego przekona.

QUIZ:

Quiz z „Ogniem i mieczem”. Dokończysz popularne fragmenty?

