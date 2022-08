Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim. Ruszyła rejestracja na wydarzenie

3 września 2022 roku w Ogrodzie Saskim rozpocznie się wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Seria podobnych akcji ruszy też w wielu innych miejscach w Polsce. Warszawskie wydarzenie współorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury zostanie wyemitowane przez Polskie Radio. Organizatorzy mogą spodziewać się nawet kilku tysięcy uczestników.

– Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą”. – skomentował Prezydent RP Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim

11 edycja wydarzenia rozpocznie się w pierwszą sobotę września o godz. 12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc siedzących, pierwszeństwo będą miały osoby zarejestrowane przez specjalny formularz. Decydować ma kolejność zgłoszeń.

W warszawskim Ogrodzie Saskim wystąpią aktorzy: Beata Fido, Angelika Kurowska, Lucyna Malec, Joanna Pach-Żbikowska oraz Piotr Bajtlik, Jarosław Gajewski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Mastalerz, Michał Mikołajczak, Józef Pawłowski, Stefan Pawłowski, Marcin Przybylski i Krzysztof Szczepaniak.

Dodatkowo muzykę na żywo wykonywać będą: grupa muzyczna „Trzy Dni Później”, wybitny gitarzysta i kompozytor Janusz Strobl oraz Wojciech „Malina” Kowalewski - muzyk multiinstrumentalista. Za reżyserię odpowiada Janusz Kukuła - główny reżyser Teatru Polskiego Radi.

200 rocznica wydania „Ballad i Romansów”

Słynne dzieło Adama Mickiewicza zostało wydane w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów uważany jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, jednocześnie nawiązując do ludowej wyobraźni. „Ballady i romanse” osądzały rzeczywistości i dawały moralne przesłanie. Czy myśl romantyczna wpływa na współczesnego człowieka? O tym przekonają się uczestnicy wydarzenia.

