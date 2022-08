Znamy nominacje do Angelusa. To najlepiej opłacana nagroda literacka w Polsce

Do edycji 2022 Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus można zgłoszono wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku. Pod uwagę brano kraje takie jak: Do edycji 2022 Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus można zgłaszać pierwsze polskie wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku.

Finał nagrody Angelusa

Po ponad półrocznej pracy jury wyłoniło siedem książek. Najliczniej reprezentowane w tym gronie są książki polskie. Autorka bądź autor nagrodzonej książki otrzyma tradycyjnie 150 tys. zł. Warto nadmienić, że nominacjom towarzyszą wyróżnienia finansowe wynoszące po 5 tys. zł. Zwycięzcę poznamy na gali bęącej punktem kulminacyjnym odbywającego się we Wrocławiu Bruno Schulz. Festiwalu.

Lista książek nominowanych do nagrody Angelusa

Alhierd Bacharewicz, „Sroka na szubienicy”, tłum. Igor Maksymiuk, Jan Maksymiuk, Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” (Białoruś) Kapka Kassabova, „W stronę Ochrydy. Podróż przez wojnę i pokój”, tłum. Krzysztof Środa, Wydawnictwo Czarne (Bułgaria) Zoltán Mihály Nagy, „Szatański pomiot”, tłum. Daniel Warmuz, Warsztaty Kultury (Węgry) Edward Pasewicz, „Pulverkopf”, Wielka Litera (Polska) Jaroslav Rudiš, „Ostatnia podróż Winterberga”, tłum. Małgorzata Gralińska, Książkowe Klimaty (Czechy). Andrzej Stasiuk, „Przewóz”, Wydawnictwo Czarne (Polska). Katarzyna Surmiak-Domańska, „Czystka”, Wydawnictwo Czarne (Polska)

A co można powiedzieć o finałowej siódemce? Przede wszystkim są to książki różnorodne, które łączy szeroko rozumiana środkowoeuropejskość, przepracowywanie traum, tak charakterystycznych dla naszego regionu, a także nieoczywistość narodowo-kulturowa. Doszukać można się też wśród nominowanych tytułów pewnego przesunięcia geograficznego, co może wynikać z faktu, że książki oceniał w tym roku nowy skład jurorski. Po poprzednich latach, kiedy Angelus mocno spoglądał na wschód, w tym roku do głosu doszła literatura powstająca na południe od Polski (Czechy, Węgry i Bułgaria).

Kto znajdzie się w jury?

Składowi jury przewodniczy Martin Pollack, austriacki pisarz i tłumacz, laureat Angelusa z 2007. Wraz z nim książki oceniać będą: Wojciech Browarny (literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), Kinga Dunin (socjolożka, publicystka, krytyczka literacka), Michał Nogaś (dziennikarz radiowy i prasowy związany obecnie z „Gazetą Wyborczą” i Radiem Nowy Świat), Mykoła Riabczuk (ukraiński krytyk literacki i eseista), Justyna Sobolewska (krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”) oraz Andrzej Zawada (krytyk i historyk literatury, professor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego).

Czym jest nagroda Angelusa?

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus – najważniejsza nagroda dla książek prozatorskich autorstwa pisarzy z Europy Środkowej wydanych po polsku – stanowi bezpośrednie nawiązanie do wielowiekowych tradycji Wrocławia jako miasta spotkań i dialogu. Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur i prądów umysłowych. Nagroda jest przyznawana corocznie, pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Operatorem nagrody jest Wrocławski Dom Literatury, a fundatorem miasto Wrocław.

Kwota nagrody

Nagrodę stanowi czek na kwotę 150 000 zł ufundowany przez Prezydenta Wrocławia oraz statuetka autorstwa Ewy Rossano. Od 2010 roku przyznawana jest także nagroda dla tłumacza – od edycji 2020 jej wartość to 40 000 zł – otrzymuje ją tłumacz zwycięskiej książki w przypadku, gdy laureatem jest autor zagraniczny, a w przypadku, gdy laureatem zostaje pisarz z Polski – wskazany przez jurorów tłumacz jednej z książek zakwalifikowanych do finału.

W 2019 roku wprowadzone zostały zmiany w regulaminie Nagrody – od 2020 roku wyróżnienie finansowe w kwocie 5000 zł trafia do każdego autora lub autorki, których książka znajdzie się w finałowej siódemce nominowanych.

Nagroda im. Natalii Gorbaniewskiej

Pulę angelusowych wyróżnień uzupełnia Nagroda im. Natalii Gorbaniewskiej – upamiętniająca pierwszą przewodniczącą jury Angelusa. O tym, w czyje ręce trafia, decyduje publiczność w internetowym głosowaniu (oddając głosy na książki z finałowej siódemki), a zwyciężczyni bądź zwycięzca tego plebiscytu otrzymuje zaproszenie na trzymiesięczną rezydencję literacką do Wrocławia. W tym roku głosowanie – które odbywać się będzie na stronie www.angelus.com.pl – wystartuje 15 września i potrwa do 14 października.