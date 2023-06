Dwie mistrzynie i dwie debiutantki, cztery świetne książki. „Jedna robi na czytelniku piorunujące wrażenie”

Anglosascy pisarze (i pisarki oczywiście też) to mają dobrze. Mogą swobodnie pisać utwory literackie po angielsku, czyli w języku który opanował pół świata, a oni przede wszystkim. Na dodatek stoi za nimi potężna machina promocyjna, no i mają do Hollywood bliżej niż artyści tworzący w innych językach. Po prostu szczęśliwcy.

Na dodatek potrafią pisać ciekawe książki, bo pisarskiego warsztatu już od dawna mogą się uczyć na specjalnych kursach czy uniwersyteckich wydziałach. Stąd tylu świetnych debiutantów i debiutantek tworzących w tym języku. Dwie z takich wielkich nadziei tamtejszej literatury pokazujemy tutaj, w towarzystwie dwóch mistrzyń, znanych i cenionych wszędzie tam, gdzie ludzie sięgają po literackie książki. Delikatne portrety Carson McCullers, „Komu ukazał się wiatr?”, Wydawnictwo Czarne W serii „Opowiadania amerykańskie” ukazał się tom opowiadań zebranych (czyli wszystkich) Carson McCullers. Słusznie, bo to jedna z mistrzyń tego literackiego gatunku. I właśnie opowiadaniem debiutowała w drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku, sławę i uznanie przyniosła jej jednak powieść „Serce to samotny myśliwy” (1940), do dzisiaj ciesząca się wielkim uznaniem. Warto pamiętać, że około połowy ubiegłego wieku, kiedy jeszcze telewizja nie była potęgą i seriale nie zdominowały zbiorowej wyobraźni, opowiadania publikowane w amerykańskich czasopismach cieszyły się dużym powodzeniem. Redakcje zabiegały więc o nie i dobrze płaciły autorom, którzy przy okazji zdobywali popularność. Oczywiście takie „magazynowe” opowiadania musiały być odpowiednio sformatowane – najkrócej mówiąc: musiały w konwencjonalny sposób opisywać jakąś życiową scenkę z niespodziewanym zakończeniem i jakimś „haczykiem” psychologicznym.