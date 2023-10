Solidarność z Holland i gorzkie słowa o PiS na gali. Do kogo trafiła Nagroda „Nike” 2023?

W niedzielę 1 października po raz 27. przyznano Nagrodę Literacką Nike. Podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej nie zabrakło manifestów i nawiązań do obecnej sytuacji w kraju. Prowadząca galę Grażyna Torbicka na samym początku imprezy przedstawiła kapitułę nagrody.

Gala rozdania Nagrody Nike. Gest solidarności z Agnieszką Holland

W tym roku przewodniczącą jury jest Inga Iwasiów, a zasiadają w nim jeszcze: Marek Beylin, Przemysław Czapliński, Justyna Jaworska, Tadeusz Nyczek, Masza Potocka, Krzysztof Siwczyk, Maria Topczewska oraz Maria Zmarz-Koczanowicz. Podczas gali wszyscy członkowie kapituły mieli na sobie białe koszulki z napisem „Agnieszka Polland”.

W ten sposób chcieli okazać solidarność z Agnieszką Holland, która padła ofiarą ostrej krytyki i hejtu w związku ze swoim najnowszym filmem „Zielona granica” poświęconym sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. – Jak widać członkowie kapituły kochają nie tylko dobrą literaturę, ale również dobre kino. Z całego serca popieram – powiedziała prowadząca uroczystość Grażyna Torbicka.

Adam Michnik o Marszu Miliona Serc

Odniesienia do sytuacji politycznej w kraju pojawiły się z kolei podczas wystąpienia Adama Michnika. – Nadszedł dzień wielkiego marszu przez Warszawę. To skłania do namysłu. Widziałem te tłumy i zastanawiałem się, co Marsz Miliona Serc ma wspólnego z Nagrodą Nike – mówił redaktor „Gazety Wyborczej”.

– Ta nagroda startowała jako coś nowego w naszej rzeczywistości, miała być niezależna od instytucji państwa. Patrząc na setki tysięcy ludzi na demonstracji opozycji uświadomiłem sobie, że żyjemy w osobliwych czasach. Minister kultury recenzuje filmy, których nie ogląda. Polityk chwali się, że nie przeczytał do końca żadnej książki polskiej noblistki. Jesteśmy świadkami dzikiego hejtu na Agnieszkę Holland, która upomniała się o coś ważnego – wyliczał.

Następnie Adam Michnik postanowił podzielić się z publicznością pewnym wierszykiem: „Żółw i niedźwiedź, wilk i lis, wszyscy będą jechać PiS”.

Nagroda literacka „Nike” – laureaci

Nagroda Literacka „Nike” przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę roku poprzedniego z dowolnego gatunku. Autorka lub autor nagrodzonej książki otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną – 100 tys. zł. W tym roku do finału zakwalifikowały się trzy powieści, trzy reportaże oraz tom poezji.

Wiktoria Bieżuńska „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę”

Anna Bikont „Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”

Mateusz Górniak „Trash story”

Grzegorz Piątek „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939”

Zyta Rudzka „Ten się śmieje, kto ma zęby”

Piotr Sommer „Lata praktyki”

Ilona Wiśniewska „Migot. Z krańca Grenlandii”

Jury za najlepszą książkę 2022 roku uznało powieść Zyty Rudzkiej. Z kolei Nike Publiczności – wyróżnienie przyznawane przez czytelników i czytelniczki „Gazety Wyborczej” trafiło w ręce Grzegorza Piątka.

