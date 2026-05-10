Gwiazda dziecięcych seriali napisała książkę, która może podzielić Amerykę. „Była przepełniona wstydem”

Krystyna Romanowska: Twoją bohaterkę określasz jako „wściekłą młodą kobietę”. Myślisz, że świat jest dziś gotowy na taką postać?

Jennette McCurdy: Nie wiem, czy świat jest gotowy. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to było dla mnie najważniejsze podczas pisania. Od początku chciałam stworzyć bohaterkę, która będzie kolczasta, trudna, niejednoznaczna, bulwersująca. Kompletnie nie interesuje mnie pisanie o postaciach krystalicznych, idealnych i moralnie czystych. Nie wiedziałabym nawet, jak zacząć pisać o kimś takim.

Moja bohaterka, Waldo, jest pełna sprzeczności. Ma bardzo intensywne życie wewnętrzne, jest błyskotliwa, bywa brutalnie szczera w swoim świecie wewnętrznym, ale jednocześnie niemal bez przerwy filtruje to, co tak naprawdę czuje. Zastanawia się, co wypada powiedzieć, jak nie urazić innych, jak zostać zaakceptowaną? Przez dużą część książki to, co myśli, kompletnie nie zgadza się z tym, co mówi na głos. To właśnie było dla mnie fascynujące: obserwowanie dziewczyny, która przez lata tłumi gniew, a potem powoli zaczyna pozwalać sobie go poczuć. W drugiej części książki ten gniew zaczyna wpływać na jej decyzje, relacje, sposób mówienia. To już nie jest dziewczyna, która wyłącznie dopasowuje się do otoczenia.

Waldo jest bardziej dorosła niż jej własna matka. Ewidentnie, obserwując ich wzajemne relacje, wiemy, że mamy do czynienia z parentyfikacją.

Bo w wielu aspektach rzeczywiście tak jest. Waldo od bardzo dawna pełni funkcję osoby odpowiedzialnej. Jej matka urodziła ją jako szesnastolatka, więc od dzieciństwa role były tam bardzo poprzestawiane. Waldo ma siedemnaście lat, ale od dawna pomaga opłacać rachunki, wspiera matkę emocjonalnie, przeprowadza ją przez kolejne, oczywiście nieudane, związki. I – choć matka jest postacią drugoplanową – to właśnie ona pokazuje najbardziej oczywiste błędy, jakie może w relacjach popełniać zewnątrzsterowana osobowość zależna, bo taka właśnie jest jej matka. W wielu obszarach życia Waldo była „dorosła” o dużo za wcześnie. Ale to, że ktoś musi zachowywać się dojrzale w dzieciństwie, wcale nie oznacza, że naprawdę jest gotowy na dorosłość. To tylko znaczy, że został do niej zmuszony.

Czy można powiedzieć, że to książka o dojrzewaniu?