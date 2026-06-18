Tropili „Hannibala z Żoliborza” i „miss listów gończych”. Dziś wychodzą na jaw sekrety „Łowców cieni”

Gdy w maju 2026 roku „Gazeta Wyborcza” doniosła, że do przejęcia Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego na Węgrzech gotowy był Wydział Operacji Pościgowych CBŚP, część komentatorów odczytała to jako kompromitację służb – politycy i tak się wymknęli, a Ziobro ostatecznie znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Czytelnik książki Piotra Halickiego „Łowcy cieni” by się nie zdziwił. Autor tłumaczy to w niej czarno na białym: funkcjonariusze CBŚP mogą tropić kogoś po całym świecie, ale zatrzymać go mogą wyłącznie służby kraju, w którym się ukrywa. Cienie wskazują trop. Aresztują inni.

„Łowcy cieni” wychodzą z cienia. Premiera książki odsłaniającej kulisy głośnych akcji

To jeden z wielu paradoksów, na które natrafiamy w pierwszym tak szczegółowym polskim wydawnictwie o Wydziale Operacji Pościgowych, jednostce znanej powszechnie jako „łowcy cieni”. Halicki, dziennikarz specjalizujący się w tematyce kryminalnej i służbach mundurowych, dostał coś, czego nie miał wcześniej żaden reporter: zgodę funkcjonariuszy na rozmowę o pracy, którą – jak sami podkreślają – nie omawiają nawet z rodziną. Dziś premiera jego książki „Łowcy cieni”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Otwartego.

Halicki cofa się do dwóch wydarzeń sprzed kilkunastu lat. Pierwsze to obława na Rafała S., ps. „Szkatuła” – gangstera ukrywającego się blisko dekadę, którego 11 maja 2011 roku w końcu dopadł zespół złożony z policjantów kilku komend i formacji. Drugie, znacznie boleśniejsze, to porwanie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika. Śledztwo, w którym błąd ścigał błąd, gubione akta, niesprawdzeni świadkowie, nieprzesłuchane połączenia telefoniczne. Z wniosków komisji powołanej po tej tragedii i z sukcesu obławy na „Szkatułę” narodził się formalnie 1 czerwca 2011 roku Wydział Operacji Pościgowych CBŚP. Jego twórcą i pierwszym szefem był insp. Marek Boroń – dziś generał inspektor i Komendant Główny Policji.

Część czytelników sięgnie po książkę właśnie po tę galerię najgłośniejszych spraw ostatniej dekady. Jest pościg za Kajetanem P., nazwanym przez media „Hannibalem z Żoliborza”, zabójcą lektorki włoskiego, którego trop przez Niemcy i Włochy doprowadził łowców cieni w lutym 2016 roku na Maltę. Jest Magdalena K., „miss listów gończych”, liderka gangu pseudokibiców Cracovii, zatrzymana w 2020 roku na Słowacji i wielu innych przestępców, za którymi trzeba było niestety trochę pobiegać.

Kulisy wydziału pościgowego. Zamiast twardziela z gnatem… zespół disco polo

Książka nie tylko odsłania kulisy głośnych niegdyś, medialnych akcji, ale i przy okazji demontuje filmowy stereotyp. Wbrew wyobrażeniom funkcjonariusze biura pościgowego nie przypominają twardzieli biegających z bronią po ulicach jak w serialu „Grupa zadaniowa”. To, jak pisze Halicki, cierpliwi analitycy i obserwatorzy, którzy potrafią zniknąć w tłumie, zasłaniając się legendą jako kurierzy, ekipa budowlana, a nawet… zespół disco polo. W środowisku mówi się o nich „wydział walizkowy”, bo praktycznie cały czas są w trasie, a o wyjeździe na dwa tygodnie dowiadują się czasem z dnia na dzień.

Cena anonimowości. Co na zawsze już pozostanie w cieniu?

W pewnym momencie jednak zaczynają się ograniczenia książki, o których warto uprzedzić. W służbach i o służbach nie wszystko można ujawnić. Halicki pilnuje zasady, by przedstawiać bohaterów inicjałami i pseudonimami nawet wtedy, gdy chodzi o sprawy od lat opisywane w mediach. To rozwiązanie konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

Najsilniejsze rozdziały to te, w których Halicki oddaje głos samym łowcom, gdy mówią o napięciu w rodzinach, którym trzeba tłumaczyć dwutygodniowe wyjazdy bez uprzedzenia, o uprowadzeniu dla okupu jest jedynym przestępstwem, które wciąż się dzieje w chwili, gdy oni już działają, więc wciąż jest szansa na uratowanie ofiary, oraz o samej istocie ich fachu: że nikt tak naprawdę nie jest niewidzialny, bo każdy zostawia ślad – telefon, samochód, nawyk, własny strach.

Halicki w „Łowcach cieni” też niczego nie domyka, zostawia ślad. I tak wyjątkowo duży, jak na polskie realia i realia najbardziej tajemniczej jednostki policji.

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