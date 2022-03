Białowieża bez nadziei na koniec kryzysu. „Boimy się iść do lasu. Chodzimy już nie tylko po żywych”

18 minut czytania

Można sobie zrobić taki eksperyment myślowy i zastanowić się, jak my byśmy się zachowywali w czyimś domu, gdybyśmy stracili wszystko, co mamy – mówi Maciej Stuhr. A jego żona Katarzyna dodaje: Dla naszego syna Staśka, który ma prawie 11 lat to, że przyjmujemy do domu uchodźców, nie jest żadną pomocą i zapytał mnie, dlaczego my właściwie nic nie robimy?