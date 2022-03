Stuhrowie przyjęli kolejnych uchodźców. „Pomoc uchodźcom była niepoprawna politycznie. Wojna spowodowała wybuch tłumionych uczuć”

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Kilka dni temu przyjęliście pod swój dach afgańską rodzinę uchodźców z Ukrainy. Ale to nie pierwszy raz, kiedy zdecydowaliście się podzielić swoim domem z potrzebującymi.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr: Tak, w 2020 roku zamieszkała u nas 4-osobowa czeczeńska rodzina. Ja od dłuższego czasu spotykam się z grupą „Dzieci z dworca Brześć”, wspierającą uchodźców, którzy przybyli do Polski z Czeczenii. Kiedyś powiedziałam, że moglibyśmy wziąć jakieś dziecko na weekend i wtedy wzięliśmy Edelbieka – chłopca trochę starszego od mojego syna Stasia.

Edi spędził u nas kilka weekendów, potem zbliżyłam się z jego mamą, pomagając jej załatwiać sprawy urzędowe, zdrowotne itd. A kiedy dostali nakaz wyjazdu z kraju w ciągu 30 dni to był moment, że poruszyłam niebo i ziemię, żeby mogli zostać w Polsce i zostałam ich pełnomocniczką.

Kiedy zaczęła się pandemia, Madina, która pracowała jako sprzątaczka w szkole języka angielskiego, straciła pracę i źródło utrzymania, postanowiliśmy więc, że zaproponujemy jej, jej synowi i dwóm córkom, żeby zamieszkali u nas na czas, dopóki nie staną na nogi.

Kiedy czeczeńska rodzina opuściła wasz dom, bardzo szybko pojawili się nowi goście.

Maciej Stuhr: Tak, rodzina z Syrii, choć to była inna ranga i skala, bo Marwa z dziećmi była u nas raptem 3 dni, a Czeczeni mieszkali 10 miesięcy, więc trudno to porównać. Z drugiej strony Syryjczycy byli kompletnie nieznanymi nam osobami, którzy znaleźli się w naszym domu, a znajomość z Madiną jednak jakoś się rozwijała, zanim jej to zaproponowaliśmy.

Teraz ten trzeci przypadek też to potwierdza, że to przyjmowanie w ciemno jest… Nie wiem jakiego słowa użyć… Jest fajne! Nie dokonujemy żadnego moralnego wyboru, deklarujemy pomoc tym, którzy jej potrzebują i nie nam oceniać, kim oni są.

Nie robimy tego dla ich wdzięczności, ale ona jest tak olbrzymia! To, co jest w oczach tych ludzi, których się przyjmuje do domu, jest trudna do opisania. Mimo, że oni próbują w różnych językach i z pomocą różnych urządzeń elektronicznych przekazać nam tę swoją wdzięczność, to jednocześnie to, co jest najważniejsze i to, co jest sednem sprawy unosi się gdzieś w powietrzu, bo nie da się tego wyrazić w słowach.

Dlaczego pomagacie? Jakie są wasze pobudki?

M.S.: W każdym człowieku są jakieś odruchy i olbrzymie pokłady dobra. Absolutnie w każdym. Tylko w niektórych ono wyłania się łatwiej, z niektórych trudniej to wydobyć. Czasami zbieg okoliczności, to, jak się życie potoczy, jakich ludzi spotkamy na naszej ścieżce, utrudnia lub ułatwia wydobywanie się dobra.