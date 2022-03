Życzysz Putinowi śmierci? Dominikanin odpowiada: „Jeśli Bóg postawi go przed swoim sądem, może będę mu za to dziękował”

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Czy osoba wierząca, która dziś życzy Putinowi śmierci, powinna się z tego spowiadać?

O. Paweł Gużyński, dominikanin: Motywy działania z nienawiści lub zemsty są fundamentalnie obce Ewangelii. Myśli, pragnienia i czyny płynące z takich intencji to ewidentnie materia spowiedzi. Jednakowoż w zaistniałej sytuacji barbarzyńskiej wojny, jaką Putin rozpętał, czymś naturalnym jest, że prosimy Pana Boga o wszelką pomoc. Jeśli on postawi go przed swoim sądem w najbliższym czasie, to być może będę mu za to dziękował. Ale to jest Jego kompetencja, a ja nie wiem czy coś gorszego potem nie nastąpi.

Może się zdarzyć także, że z zachowaniem reguł sprawiedliwości, które uwzględniają prawo do uzasadnionej obrony własnej, to my będziemy zmuszeni pozbawić życia człowieka, który zagraża bezpieczeństwu milionów ludzi, ponieważ w swoim zbrodniczych rękach trzyma „atomowy guzik”.

Ale to nie może mieć nic wspólnego z nienawiścią i chęcią zemsty. Chodzi o to, że miara sprawiedliwości w danej sytuacji może polegać na tym, że Putin będzie musiał ponieść śmierć, jak zbrodniarze sądzeni w Norymberdze.

Obawia się ojciec, jak zmieni się nasze podejście do Rosjan? Albo widzi, jak już się zmieniło? Bo mam wrażenie, że dziś wieloma z nas targają emocje – także te dotyczące oceny, czy to wojna Putina, czy może całej Rosji?

Możemy również społeczeństwo rosyjskie uważać za współwinne tego co się dzieje, ja sam mam taką właśnie opinię, ale…