Mieszkańcy przygranicznego Zosina: „Boimy się, co będzie. Obsiej pole, a za tobą czołg wyjedzie”

Zosin to niewielka wieś rolnicza. Teren fasolowy, jak mówi sołtys. – Dziś nad nami wiszą czarne chmury – dodaje. Dzień i noc przez przejście graniczne w Zosinie do Polski dostają się kolejni uchodźcy uciekający przed wojną.

Napisałam do mojego brata i mamy, którzy są w Rosji. Odpisali mi, że u nich wszystko w porządku i to my jesteśmy zastraszani. Nawet moja rodzina mi nie wierzy. Myślą, że jestem pod wpływem tutejszej propagandy. Pisałam bratu, że byłam na granicy, widziałam wszystko na własne oczy. Ale on wierzy tylko w to, co widział w rosyjskiej telewizji – mówi Maria Charmast, Rosjanka która pomaga Ukraińcom.