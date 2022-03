Agnieszka Holland: co się kryje za „oficjalną” biografią 5 minut czytania „Agnieszka Holland to taka osoba, która trzyma fason” – powiedział Paweł Pawlikowski w rozmowie z autorką nowej biografii reżyserki. I dodał: „Za tym, co mówi, stoi jej historia, doświadczenia, temperament i ideały”. Reżyser „Zimnej wojny” świetnie zamknął w jednym krótkim zdaniu to, jaka jest Agnieszka Holland, a w drugim – podsumował jej twórczość. Leszek Bugajski

Siergiej zapytał ponad setkę dzieci: „Musimy uciekać, zgadzacie się?” 14 minut czytania Trzy dni przed ewakuacją dzieci musiały zejść do piwnicy. Nie było prądu i ciepłej wody. Agregat nie mógł być włączony cały czas. Zabrakło chleba. Potem okazało się, że w autokarach i busie, którymi mogli uciec do Polski, były 64 miejsca. Trzeba było do nich zmieścić 106 dzieci i 7 opiekunów. Ale udało się. Dziś są bezpieczni w Polsce. Przyjął ich Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski w wioślarstwie. Katarzyna Świerczyńska

Kijów, miasto-bohater. „Sprawdzają, czy nikt nie umieścił znaczników naprowadzających rakiety” 13 minut czytania Niebo nad Kijowem skutecznie zabezpiecza obrona przeciwlotnicza i niezawodny Duch Kijowa – pilot myśliwca MIG-29, który strącił już podobno 40 wrogich samolotów. Mieszkańcy miasta nie tracą ducha. Kijów w ciągu ponad trzech tygodni oporu przeciw wojennej agresji Rosji stał się prawdziwym miastem-bohaterem. Olena Bondarenko

Najważniejszy obok Zełenskiego: Strażnik Ukrainy 8 minut czytania Ołeksij Reznikow jest jedną z najważniejszych osób w kierownictwie państwa, a także jedną z najważniejszych twarzy dla milionów Ukraińców, szukających natchnienia do obrony przed Rosjanami. Fakt, że nosi mundur, który kompletnie do niego nie pasuje, im nie przeszkadza. Ważniejsze jest, że Reznikow niesie nadzieję. Jak to się stało, że prawnik tak dobrze odnalazł się w świecie polityki? Agaton Koziński

Ukraińska pisarka ostrzegała przed wojną? „Kremlowscy doktorzy Mengele od psychologii” 9 minut czytania Sygnały, że naszym sąsiadom grozi wojna pojawiały się, lecz woleliśmy ich nie dostrzegać. Dostrzegali je sami Ukraińcy, ale my im nie wierzyliśmy. Między innymi przekonywała nas do wiary w to niebezpieczeństwo wybitna i znana u nas ukraińska pisarka Oksana Zabużko. Warto chociaż teraz – za późno, bo zło już się wylało – przeczytać właśnie u nas wydany tom jej esejów „Planeta Piołun”. Leszek Bugajski

Co córki Putina myślą o ojcu? „Nie liczyłbym na udane więzi rodzinne” 10 minut czytania Na pewno cała rodzina jest zabezpieczona finansowo. I tyle. Kiedyś spytano Putina, jakie ma relacje ze swoimi wnukami, czy ma w ogóle czas, żeby się z nimi bawić. Putin odpowiedział: Rzadko. Co w jego języku może oznaczać, że nigdy – mówi dr Sergiusz Trzeciak, ekspert z zakresu Public Relations i autor książek. Krystyna Romanowska