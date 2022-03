Nie udziela wywiadów, nie napisze już żadnej książki. Mistrz skończył 90 lat

11 minut czytania

Cieszę się, że przyleciał Joe Biden, bo on odwiedza jednak wolny, demokratyczny kraj, a nie kraj owładnięty wojną. Ale co do wyjazdu premiera i wicepremiera do Kijowa… Jak ktoś już gdzieś napisał, ten pociąg powinien być wypełniony pomocą humanitarną, a nie salonkami dla notabli – mówi w rozmowie z „Wprost” aktor Andrzej Grabowski.