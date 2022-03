Majka Jeżowska: „Mnie to nie obraża, że komuś się podobam” 13 minut czytania Skoro chcą pożądać, niech sobie pożądają. Piszą do mnie komplementy, niech piszą. Pamiętam, jak nie wiedziałam, kim jest MIFL i GILF, wygooglowałam to sobie i stwierdziłam, że super, mogę być GILF’em. Czy to mi uwłacza w jakikolwiek sposób? Na szczęście jest w Polsce dużo kobiet, które nie mają problemu ze swoją seksualnością i ja się do tej grupy zaliczam – mówi „Wprost” Majka Jeżowska. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

Sopranistka Victoria Vatutina: Rosjanin gwałci Ukrainkę, a ja miałabym śpiewać arie? 11 minut czytania Musimy otrzeźwieć, przestać oddzielać ten ich cholerny balet, muzykę klasyczną, literaturę od ich kałasznikowów. To jest pełne oblicze Rosji: Dostojewski, Czajkowski, balerina Maja Plisiecka, barbarzyństwo, gwałty i śmierć. Ich kultura też jest ich bronią, musimy ją zlikwidować – mówi „Wprost” Victoria Vatutina, absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie, sopranistka z Opery na Zamku w Szczecinie. Paulina Socha-Jakubowska

Arleta Bojke dla „Wprost”: Putin walczy o życie, Rosjanie nie wybaczą mu porażki 11 minut czytania Putin wie, że nie tylko on może użyć broni atomowej, co musi hamować jego zapędy. Poza tym, nie może sam nacisnąć „czerwonego przycisku”. Obowiązują go wojskowe procedury, a przynajmniej mamy nadzieję, że tak jest. Co nie zmienia faktu, że boję się tego, co będzie – Arleta Bojke, była korespondentka TVP w Moskwie, autorka książki „Władimir Putin. Wywiad, którego nie było”. Agnieszka Szczepańska

Andrzej Grabowski o pomyśle Kaczyńskiego: „Dreszcz strachu. Czemu to miało służyć?” 11 minut czytania Cieszę się, że przyleciał Joe Biden, bo on odwiedza jednak wolny, demokratyczny kraj, a nie kraj owładnięty wojną. Ale co do wyjazdu premiera i wicepremiera do Kijowa… Jak ktoś już gdzieś napisał, ten pociąg powinien być wypełniony pomocą humanitarną, a nie salonkami dla notabli – mówi w rozmowie z „Wprost” aktor Andrzej Grabowski. Paulina Socha-Jakubowska

Nie udziela wywiadów, nie napisze już żadnej książki. Mistrz skończył 90 lat 8 minut czytania Wiesław Myśliwski, najwybitniejszy współczesny polski pisarz, 25. marca kończy 90 lat. I jak ogłosił, nic więcej nie napisze. Na szczęście właśnie ukazała się jeszcze jedna jego książka – „W środku jesteśmy baśnią” – swoiste postscriptum do twórczości mistrza. To wybór okolicznościowych wystąpień i wywiadów, jakich Myśliwski udzielił w ciągu kilkudziesięciu lat. Leszek Bugajski

La Strada walczy z handlem ludźmi? „To dlaczego nie zwalcza sex workingu!” 13 minut czytania Pojawiają się pytania o wiarygodność organizacji, która twierdzi, że można mieć równocześnie rynek prostytucji, w której większość czy przytłaczającą część stanowią migrantki, kobiety nielokalne i walczyć z handlem ludźmi. Twierdzenie, że prostytucja jest zupełnie osobnym zjawiskiem wobec handlu ludźmi jest mrzonką – mówi Izabela Palińska, politolożka, działaczka na rzecz praw kobiet. Krystyna Romanowska

Tak Chiny kolonizują świat. „Stadion w prezencie za surowce i lojalność” 9 minut czytania Ropa z Angoli, miedź z Beninu, mangan z Gabonu. Chiny czerpią z afrykańskich bogactw i chłonności tamtejszego rynku, na który obrobione surowce wracają już jako gotowe pprodukty. W rozliczeniu za dostęp do złóż, Afrykańczycy dostają m.in…. stadiony. Chiny w całości lub części sfinansowały postawienie blisko stu takich obiektów w 40 afrykańskich państwach. I zrobiły z tego oręż swojej dyplomacji.

Chcesz inwestować w sztukę? „Kolekcjonerem stajesz się, gdy brakuje ci miejsca na ścianach” 13 minut czytania W 2021 roku zorganizowano w Polsce 578 aukcji, na których wylicytowano blisko 29 tysięcy obiektów. Osiągnęły one rekordowo wysoki wynik: 634 mln złotych. Był to wzrost aż o 66 proc. względem roku poprzedniego – mówi Ewa Mierzejewska. Historyczka sztuki, art advisor, organizatorka targów, wystaw i aukcji zdradza, jak stawiać pierwsze kroki w świecie kolekcjonerów.