Sopranistka Victoria Vatutina: Rosjanin gwałci Ukrainkę, a ja miałabym śpiewać arie?

Musimy otrzeźwieć, przestać oddzielać ten ich cholerny balet, muzykę klasyczną, literaturę od ich kałasznikowów. To jest pełne oblicze Rosji: Dostojewski, Czajkowski, balerina Maja Plisiecka, barbarzyństwo, gwałty i śmierć. Ich kultura też jest ich bronią, musimy ją zlikwidować – mówi „Wprost” Victoria Vatutina, absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie, sopranistka z Opery na Zamku w Szczecinie.

11 minut czytania

Putin wie, że nie tylko on może użyć broni atomowej, co musi hamować jego zapędy. Poza tym, nie może sam nacisnąć „czerwonego przycisku”. Obowiązują go wojskowe procedury, a przynajmniej mamy nadzieję, że tak jest. Co nie zmienia faktu, że boję się tego, co będzie – Arleta Bojke, była korespondentka TVP w Moskwie, autorka książki „Władimir Putin. Wywiad, którego nie było”.