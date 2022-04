Ponad 14 milionów za Rubensa, niewiele mniej za Abakanowicz. Padają rekordy na polskim rynku sztuki

Zabiła kochanka przez syndrom Otella? Tajemnicza zbrodnia po weselu 19 minut czytania Śmiertelnie dźgnęła nożem swego kochanka. Adwokaci tłumaczą to syndromem Otella; brzmi lepiej, niż brak hamulców w wyniku uzależnienia od alkoholu. Sąd szuka prawdy. Jednak nic nie wskazuje na to, że 25-letnia dziś Karolina D. uniknie wysokiej kary. Przestępstwo, które popełniła zagrożone jest nawet dożywociem. Helena Kowalik

„Komika trzeba humorem uwodzić”. On bawi Polaków, ona ujawnia tajemnice miliarderów 19 minut czytania Od jakiegoś roku Robert robi dużo skeczy o seksie, takich, że żona nie chce. Zaznaczam, że to nie jest o nas – mówi Monika Sobień-Górska, dziennikarka i pisarka, prywatnie żona Roberta Górskiego. On sam wyznaje: Czasem jestem pantoflarzem, ale sprawia mi to przyjemność. Co jeszcze mówią o związku i najnowszej książce Moniki, w której dziennikarka prześwietla życie polskich miliarderów? Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

Derusyfikacja musztardy, bojkot Leroy Merlin. Trwa wymazywanie Rosji 9 minut czytania Hugo Boss szył mundury dla nazistów. Chanel rozwinęła skrzydła w czasie II wojny światowej. Siemens, BASF, IBM, można wymieniać długo. Dziś o tych konotacjach nikt nie myśli – o tym, ile stracą firmy, które nie wycofały się z Rosji i czy bojkot produktów z przymiotnikiem „rosyjski” w nazwie ma sens, mówi Renata Ropska, ekspertka w dziedzinie reklamy i PR, wykładowczyni z Uniwersytetu SWPS. Paulina Socha-Jakubowska

Majka Jeżowska: „Mnie to nie obraża, że komuś się podobam” 13 minut czytania Skoro chcą pożądać, niech sobie pożądają. Piszą do mnie komplementy, niech piszą. Pamiętam, jak nie wiedziałam, kim jest MIFL i GILF, wygooglowałam to sobie i stwierdziłam, że super, mogę być GILF’em. Czy to mi uwłacza w jakikolwiek sposób? Na szczęście jest w Polsce dużo kobiet, które nie mają problemu ze swoją seksualnością i ja się do tej grupy zaliczam – mówi „Wprost” Majka Jeżowska. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz